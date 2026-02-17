Преди олимпийското злато беше продавачка на бижута: ето я "Мона Лиза" на леда

Стефания Константини царува у дома на Зимните олимпийски игри в Кортина, нейното родно място. От безупречното злато в Пекин до бронза със сърце в Доломитите, ето профила на избраницата, която превърна кърлинга в национална страст в Италия

Кортина д'Ампецо се предаде. Не на пронизващия студ на Доломитите, а на топлината на ледения и фокусиран поглед на Стефания Константини. На пистата, където е израснала, сред гранитните камъни и леда, който познава като дланта си, местното момиче се качи на почетната стълбичка. Не беше златото от Пекин 2022, но този бронз, спечелен сега на Зимните олимпийски игри през 2026 г., тежи като вечност. Това е подиумът на завръщането у дома.

Константини не е просто спортистка; тя е лицето на спорт, който допреди четири години мнозина в Италия смятаха за екзотично забавление. През 2022 г., заедно с Амос Мозанер, Стефания написа една от най-големите епопеи в олимпийската история: 11 мача, 11 победи. Непобедено злато, изковано с хирургическа прецизност.

Този път в Кортина напрежението беше различно. Светът очакваше съвършенство, но ледът, суверенен и капризен, ѝ донесе бронз. И Стефания се усмихна със спокойствието на човек, който знае, че наследството ѝ вече е гравирано в планината.

Продавачката на бижута, която намери блясъка в леда

Има една любопитна подробност, която определя скромността на тази шампионка. Преди да стане лицето на Игрите през 2026 г., Стефания работеше в магазин на известна марка бижута (Pandora) в центъра на Кортина. Обслужваше туристи, предлагаше колиета и гривни, докато мечтаеше за по-голям блясък. Тя остави витринните бижута, за да започне да изработва свои собствени, от олимпийски метал.

Стефания започва да се занимава с кърлинг на осем години, повлияна от приятелка, но майка ѝ е тази, която ѝ дава решаващия тласък. В земя, където алпийските ски са религия, тя избира метлата и камъка.

Нейният стил е неподражаем: наричана от мнозина "Мона Лиза на леда" заради нейното невъзмутимо изражение и почти хипнотичен фокус по време на хвърлянията, Константини притежава аналитична способност, която я прави един от най-добрите скипове на планетата.

Любопитно е, че Стефания е обсебен перфекционист. Твърди се, че като дете е прекарвала часове, повтаряйки едно и също плъзгащо движение, докато подметката на обувката ѝ не изглеждала като естествено продължение на пистата. Тази техническа прецизност ѝ позволи през 2022 г. да поддържа ефективност на хвърляне над 80% в моменти на изключително напрежение.

На 26 години Константини вече не трябва да продава бижута. Тя е перлата в короната на Кортина. Завоюваният бронз не е отстъпление, а потвърждение на една династия. На леда на Доломитите кралицата остава на трона. Браво, Стефания!

