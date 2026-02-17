Популярни
Австралийски национал ще пропусне Мондиал 2026 заради контузия

  • 17 фев 2026 | 11:01
  • 310
  • 0
Австралийски национал ще пропусне Мондиал 2026 заради контузия

Австралийският защитник Люис Милър ще пропусне Световното първенство по футбол, след като получи контузия на ахилеса, играейки за английския Блекбърн, съобщиха от местната федерация, цитирани от агенция Reuters. 25-годишният футболист, който пострада при победата над Куинс Парк Рейнджърс в неделя, изигра ключова роля в квалификационната кампания на австралийците, отбелязвайки два гола. Милър вече претърпя операция и се очаква да отсъства от игра до девет месеца.

„Просто нямам думи. Живеем в жесток свят“, написа Люис Милър в социалните мрежи и добави: „Най-добре повярвайте, че ще се върна по-добър от преди. Това е обещание.“

Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико започва на 11 юни.

Снимки: Imago

