Две майки на олимпийския подиум: Много хора те отписват като навършиш 40 години

Американките Елана Майерс Тейлър (41 г.) и Кайли Хъмфрис Армбръстър (40 г.) спечелиха съответно злато и бронз в дисциплината единичен бобслей на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Двамата малки синове на Елана, и двамата със специални нужди, я гледаха как скача във въздуха, вдига юмруци към небето, развява американското знаме, след което пада на колене и започва да плаче. Това е първият ѝ златен медал от пет участия на олимпийски игри:

"Мислех, че е невъзможно. Нямах нужда от това, но го исках", заяви Майерс Тейлър.

"Елана заслужава олимпийската титла"

Сребърната медалистка Лаура Нолте каза веднага след състезанието: "Малко съм тъжна, защото в този момент чувствам, че съм загубила златния медал, а не че съм спечелила сребърния. След няколко часа мисля, че ще мога да празнувам, защото все пак това е отличен резултат. Елана също го заслужава. Тя е много мил човек и е печелила сребърния медал много пъти, но ѝ липсваше златният медал."

Кайли Хъмфрис Армбръстър спечели втория си олимпийски медал в кариерата, след златото в Пекин. Тя е на 40 години и стана майка преди около 18 месеца.

"Много хора те смятат за приключила веднага щом навършиш 40 години, казвайки, че оттам нататък всичко върви надолу. Мисля, че Елана и аз сме доказателство, че това не е вярно. Веднага щом станеш майка, тялото ти вече не е същото и не можеш да се върнеш към върхови постижения, но мисля, че успяхме да докажем отново, че това не е вярно“, каза бронзовата медалистка.

Елана Майерс Тейлър стигна до боба след неуспех

Шампионката Елана Майерс Тейлър започва олимпийския си път през 2010 г., когато печели бронз в двуместния боб във Ванкувър. След това печели сребро в Сочи през 2014 г. и в Пьонгчанг през 2018 г. През 2022 г. в Пекин отново печели бронз и сребро в единичния бобслей.

Сезонът на Тейлър преди Олимпийските игри не беше съвсем идеален. Тя не спечели нито едно първо място, бореше се с хронични болки в гърба и претърпя брутален инцидент на писта в Швейцария миналия месец, който тя нарече „един от най-ужасните инциденти“ в кариерата си. Тя е претърпяла множество сътресения по време на кариерата си и каза, че след смъртта си иска да дари мозъка си за изследване.

Елана Майерс Тейлър и специалната връзка със синовете ѝ

Преди Олимпийските игри в Милано-Кортина, Тейлър заяви, че единствените хора, които иска да впечатли, са двамата ѝ синове: Нико, на 5 години, който е глух и има синдром на Даун, и Ноа, на 3 години, който също е глух.

"Никой с всичкия си ум не би казал: „Хей, 41-годишна жена ще има шанс да спечели още един олимпийски медал в спорт на скорост и сила“. Искам децата ми да знаят, че хората са казали на майка им, че това не може да се случи, а тя все пак опита“, каза тя за NBC. И Ноа и Нико бяха свидетели на триумфа на майка си.