  Милано - Кортина 2026
  3. Разкриха тайната на олимпийските успехи на Норвегия

Разкриха тайната на олимпийските успехи на Норвегия

  • 16 фев 2026 | 22:56
  • 487
  • 1
Разкриха тайната на олимпийските успехи на Норвегия

Забележителното постоянство на Норвегия в почти всички дисциплини на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026 е плод на дългогодишната философия да се предлагат на децата щастие, равенство и експертиза в обучението, заяви водачът на делегацията на страната Торе Йовребьо.

Норвегия е на първо място в класирането по медали с 27, 12 от които златни. Скандинавците не отстъпват от 2014 в Сочи, но и на предни Олимпиади бяха сред най-силните отбори.

"Нашата цел е да бъдем успешни във всяка дисциплина, в която участваме. Опитваме обаче да бъдем спокойни и здраво стъпили на земята. Изпитваме безкрайно уважение към всеки един от нашите състезатели, заяви Йовребьо за Ройтерс и добави, че никой в страната не приема тези успехи за даденост.

"Не е лесно да кажа каква точно е тайната. Може би се крие в начина, по който е организирано обществото ни. Ние разпределяме по равно това, което имаме, за да могат децата да спортуват и родителите да им помагат. Хората работят осем часа на ден и после им остава достатъчно време, за да бъдат с децата си и да спортуват", каза още той.

"Фокусът ни за най-малките не е да печелят, но и не създаваме губещи. Трябват ни много млади, малки победители. За нас те вече са спечелили, ако участват в даден спорт и се наслаждават на това. Целта на спортуването в Норвегия е да живееш по-добър живот. Важно е да започнеш млад, да научиш за моторните функции на тялото си и да се социализираш. На по-късен етап ги учим какво да правят в условия на по-голямо физическо натоварване", продължи Йовребьо.

Лидерът на норвежката делегация каза, че в спортната система в страната треньорите и федерациите споделят открито опита си, а това помага на шлифоването на различните стилове и изграждането на шампиони.

"Ние споделяме знанията ни един с друг, защото не сме толкова големи, че да живеем в силози. Наистина знаещите се познават и си споделят всичко. Държавата ни е твърде малка, за да не го правим", каза още той.

Снимки: Gettyimages

