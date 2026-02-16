Популярни
»
  1. Sportal.bg
  Милано - Кортина 2026
  • 16 фев 2026 | 20:50
  • 470
  • 0
Отложиха старт на финала в женския биг еър в ските заради обилен снеговалеж

Началото на финалите в дисциплината биг еър за жени на ските-свободен стил от Олимпийските игри Милано-Кортина 2026 беше отложен заради неблагоприятни метеорологични условия и обилен снеговалеж, обявиха организаторите.

Говорител на снежния парк в Ливиньо, домакин на състезанията, обясни пред медиите, че за момента надпреварата е отложена за по-късен час отново днес. Не е изключено финалите, включващи три отделни състезания, да бъдат пренасрочени за утре, вторник.

Дисциплината биг еър е предпоследната от турнира по ски-свободен стил в Милано-Кортина 2026. Следва халфпайп, който ще завърши на 21 февруари.

Снимки: Gettyimages

