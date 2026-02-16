САЩ разби Швеция и се класира за финала женския олимпийски хокеен турнир

Националният отбор на САЩ разби Швеция с 5:0 и стана първият финалист в женския хокеен турнир на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина.

Първото попадение във вратата на „трите корони“ падна 5:09 след началото на срещата, когато американките реално бяха с човек повече на леда заради забавено наказание срещу Сара Хялмарсон. От това се възползва Кейла Барнс, която стреля от синята линия и отбеляза, след като шайбата мина покрай няколко човека и изненада вратарката на Швеция Ебба Свенсон Траф.

Cayla Barnes takes her shot...SHE SCORES 🚨 The U.S. has opened the scoring in today's #WinterOlympics semifinal game. pic.twitter.com/oq8DJ9i2Xw — USA Hockey (@usahockey) February 16, 2026

До края на частта шведките не допуснаха нови попаденията, а в началото на втория период те пробваха да пресират своите съпернички. Тази преса не доведе до нищо, а малко преди средата на редовното време Тейлър Хейси удвои аванса на американките, след като буквално промуши шайбата покрай Свенсон Траф.

Последваха още две бързи попадения на Аби Мърфи и Кендал Койн Скофийлд, които се разписаха в рамките на 58 секунди, с което авансът на САЩ достигна четири гола. Логично треньорът на Швеция избра да направи смяна на вратата си и Емма Содеберг замени Свенсон Траф, но и това не помогна, тъй като след по-малко от две минути игра Содеберг беше преодоляна от Хейли Скамура, която покачи на 5:0 за американките. Именно при този резултат двата отбора се отправиха към втората почивка в мача.

Във финалните 20 минути американките продължиха да имат преимущество в играта, която се развиваше основно в зоната на Швеция. Въпреки това САЩ не успя да стигне до ново попадение и така срещата завърши при резултат 5:0 в полза на Съединените щати, които по този начин се класираха за финалния сблъсък в четвъртък. За победителките Ейрин Франкъл завърши с 23 спасявания под рамката на вратата.

Съперникът американките в спора за златния медал ще бъде определен по-късно днес, когато отборите на Канада и Швейцария ще се изправят един срещу друг във втория полуфинален сблъсък, който ще стартира в 22:10 часа българско време. Двата тима вече се срещнаха в груповата фаза на турнира, когато канадките се наложиха с категоричното 4:0.

Снимки: Gettyimages