Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. САЩ разби Швеция и се класира за финала женския олимпийски хокеен турнир

САЩ разби Швеция и се класира за финала женския олимпийски хокеен турнир

  • 16 фев 2026 | 20:02
  • 618
  • 0
САЩ разби Швеция и се класира за финала женския олимпийски хокеен турнир

Националният отбор на САЩ разби Швеция с 5:0 и стана първият финалист в женския хокеен турнир на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина.

Първото попадение във вратата на „трите корони“ падна 5:09 след началото на срещата, когато американките реално бяха с човек повече на леда заради забавено наказание срещу Сара Хялмарсон. От това се възползва Кейла Барнс, която стреля от синята линия и отбеляза, след като шайбата мина покрай няколко човека и изненада вратарката на Швеция Ебба Свенсон Траф.

До края на частта шведките не допуснаха нови попаденията, а в началото на втория период те пробваха да пресират своите съпернички. Тази преса не доведе до нищо, а малко преди средата на редовното време Тейлър Хейси удвои аванса на американките, след като буквално промуши шайбата покрай Свенсон Траф.

Последваха още две бързи попадения на Аби Мърфи и Кендал Койн Скофийлд, които се разписаха в рамките на 58 секунди, с което авансът на САЩ достигна четири гола. Логично треньорът на Швеция избра да направи смяна на вратата си и Емма Содеберг замени Свенсон Траф, но и това не помогна, тъй като след по-малко от две минути игра Содеберг беше преодоляна от Хейли Скамура, която покачи на 5:0 за американките. Именно при този резултат двата отбора се отправиха към втората почивка в мача.

Във финалните 20 минути американките продължиха да имат преимущество в играта, която се развиваше основно в зоната на Швеция. Въпреки това САЩ не успя да стигне до ново попадение и така срещата завърши при резултат 5:0 в полза на Съединените щати, които по този начин се класираха за финалния сблъсък в четвъртък. За победителките Ейрин Франкъл завърши с 23 спасявания под рамката на вратата.

Съперникът американките в спора за златния медал ще бъде определен по-късно днес, когато отборите на Канада и Швейцария ще се изправят един срещу друг във втория полуфинален сблъсък, който ще стартира в 22:10 часа българско време. Двата тима вече се срещнаха в груповата фаза на турнира, когато канадките се наложиха с категоричното 4:0.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Шеф в IBU: Да видя Лора Христова на подиума е вдъхновение за работата, която върша

Шеф в IBU: Да видя Лора Христова на подиума е вдъхновение за работата, която върша

  • 16 фев 2026 | 15:41
  • 1108
  • 1
Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

  • 16 фев 2026 | 15:40
  • 8958
  • 5
Търсенето на билети за Милано-Кортина се увеличава

Търсенето на билети за Милано-Кортина се увеличава

  • 16 фев 2026 | 15:34
  • 421
  • 0
Невидимите битки на най-силните

Невидимите битки на най-силните

  • 16 фев 2026 | 15:09
  • 808
  • 1
Ски скачач след дисквалификацията: Чувствам се изключително глупаво

Ски скачач след дисквалификацията: Чувствам се изключително глупаво

  • 16 фев 2026 | 15:08
  • 1050
  • 0
Калната олимпиада

Калната олимпиада

  • 16 фев 2026 | 14:37
  • 1603
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

  • 16 фев 2026 | 19:19
  • 12332
  • 43
Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

  • 16 фев 2026 | 19:23
  • 19455
  • 24
Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 34830
  • 45
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

  • 16 фев 2026 | 16:55
  • 21414
  • 4
Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

  • 16 фев 2026 | 15:40
  • 8958
  • 5
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

  • 16 фев 2026 | 16:21
  • 15538
  • 11