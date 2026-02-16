Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Лоик Меяр: Тръгвам си от Олимпийските игри с пълна колекция от медали

Лоик Меяр: Тръгвам си от Олимпийските игри с пълна колекция от медали

  • 16 фев 2026 | 19:47
  • 308
  • 0
Лоик Меяр: Тръгвам си от Олимпийските игри с пълна колекция от медали

Швейцарецът Лоик Меяр стана олимпийски шампион в слалома в необичайно състезание, в което повечето от състезателите отпаднаха в първия манш, а водачът Атле Ли Макграт направи грешка във втория. Това е трети медал за Меяр след сребърния в отборната комбинация и бронзовия в гигантския слалом.

"Лудост е да си световен и олимпийски шампион в една година. Тръгвам си от Олимпийските игри с пълна колекция - бронз, сребро и злато", каза швейцарецът в смесената зона, цитиран от АФП, като припомни, че е световен шампион в Заалбах от миналата зима.

"Мечтаех за това, но между мечта и реалност често има голяма разлика", подчерта той на пресконференцията си след това.

"Днес бях по-спокоен, мисля, че вече свикнах с напрежението, има опит т миналата година", смята шампионът.

Бронзовият медалист Хенрик Кристоферсен коментира реакцията на сънародника си Атле Ли Макграт, който хвърли щеките си, след като отпадна, свали ските и се отдалечи сам в посока гората, за да остане сам. "Представям си какво се случва в главата на Атле Ли. Бях точно в неговата ситуация в Пьончан през 2018, когато водех след първия мач, а след това не финиширах. За съжаление, това е част от играта."

