Легендата Лохнер унищожи конкуренцията и докосва медала

Състезанието в двуместния боб на Олимпийските игри в Милано – Кортина се провежда в четири манша в рамките на два дни – формат, който дисциплината използва вече почти век. Германецът Йоханес Лохнер може да е приключил тазгодишната надпревара още в първия ден – за точно 54,68 секунди.

Това бе времето на Лохнер в първия манш в понеделник, което му даде преднина, която впоследствие се увеличи. Лохнер и спирачът му Георг Флайшхауер завършиха двата си манша с общо време 1:49,90 минути и само истинска катастрофа би могла да ги спре по пътя към златния медал в последните два манша във вторник вечер.

„Толкова голяма преднина. Честно казано, изобщо не я очаквахме“, каза Флайшхауер.

Авансът им на половината дистанция е 0,80 секунди. За историческа перспектива колко едностранна е тази ситуация - ако се съберат всички преднини на половината дистанция от последните девет олимпийски състезания в двуместния боб, общата им стойност е 0,58 секунди. А средната преднина от 1964 г. насам е едва 0,25 секунди.

Това е истински разгром в боба, подчертава репортажът на "Асошиейтед прес".

„Той може би е перфектен“, каза американският пилот и кандидат за медал Франк дел Дука.

В класирането засега е Германия–Германия–Германия в първите три места, макар че Дел Дука е съвсем близо – само на една десета от секундата от бронзовата позиция.

Настоящият световен и олимпийски шампион в двуместния боб Франческо Фридрих, който през целия сезон гледа към гърба на Лохнер в класирането за Световната купа, завърши двата манша с време 1:50,70 минути. Той е единственият в рамките на една секунда от Лохнер. Друг германец – Адам Амур – е трети с 1:51,14, следван от Дел Дука и Джош Уилямсън с 1:51,24.

Фридрих е в Милано – Кортина с амбицията да стане първият петкратен олимпийски шампион в историята на боба, след като спечели и двуместната, и четириместната надпревара на Игрите в Пьончан 2018 и Пекин 2022.

Milano Cortina 2026 2-Man #bobsleigh race results after 2 of 4 heats:



1️⃣ Team Lochner / Fleischhauer | 1:49.90

2️⃣ Team Friedrich / Schuller | + 0.80

3️⃣ Team Ammour / Schaller | + 1.24#SlideToShine #MilanoCortina2026 #Olympics pic.twitter.com/DOJ6LwCLLV — IBSF (@IBSFsliding) February 16, 2026

„Трябва да дадем всичко от себе си“, каза Фридрих, широко смятан за най-великия състезател по бобслей на всички времена. „Искаме най-добрите стартови времена и най-добрите спускания утре. Състезанието свършва, когато и четирите манша са завършени.“

На практика обаче надпреварата може вече да е решена. Истинската битка може да бъде за третото място между Амур и Дел Дука.

„Франки Дел Дука е точно зад нас“, каза Амур. „Така че утре няма място за грешки.“

Дел Дука се стреми да стане първият американец с медал в двуместния боб след като Стивън Холкомб и Стивън Лангтън спечелиха сребро на Игрите в Сочи през 2014 г.

„Оставих доста време на трасето“, каза Дел Дука. „Като пилоти винаги го правим. Не знам дали някой наистина може да си тръгне и да каже, че е направил перфектен манш. Не съм гледал спусканията на Лохнер. Но това, че сме толкова близо, е доказателство за цялата ни система, за хората зад нас и за това колко здраво работят всички.“

Дел Дука, един от двамата знаменосци на САЩ при откриването на Игрите, управлява единствения двуместен боб на американците в състезанието, след като официалните лица не позволиха на пилота Крис Хорн да участва, тъй като през тази зима е завършил само четири от седем старта за Световната купа – с един по-малко от изисквания минимум.

Хорн ще се състезава в четириместния боб по-късно през седмицата.

Лохнер се намира в последния сезон в кариерата си, а тази зима спечели общите титли за Световната купа в двуместния и четириместния боб. Той взе медали и в 14-те старта от Световната купа – девет златни и пет сребърни, без нито веднъж да финишира по-зле от второ място. В двуместния боб бе особено доминиращ – шест победи в седем старта.

Той каза, че няма да преосмисли решението си за оттегляне.

„Имам съпруга и дете, които ме чакат у дома“, заяви Лохнер.

Изглежда, че и най-високото стъпало на олимпийския подиум го чака, обобщава "Асошиейтед прес".