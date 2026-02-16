Популярни
Финландец вече си движи крайниците след тежко падане върху главата си в Милано - Кортина

  • 16 фев 2026 | 16:52
Елиас Лаюнен е в добро състояние след тежко падане на главата по време на първия си опит в квалификациите на дисциплината биг еър на Олимпийските игри в Милано–Кортина. Това съобщи в понеделник лекарят на финландския отбор. Състезателят вече се е завърнал в олимпийското село.

Новините за Елиас Лаюнен са обнадеждаващи. 18-годишният финландски фрийстайл скиор падна тежко на главата и десния си хълбок в неделя по време на първия си манш от квалификациите в биг еър на Олимпиадата в Милано–Кортина. Той беше изнесен от трасето на носилка и откаран в болница.

„Той е в съзнание и може да движи всички крайници“, съобщи Финландският олимпийски комитет в изявление, цитирано от финландската медия Yle.

Допълнителните медицински изследвания не са показали нищо тревожно. Синът на трикратния олимпийски шампион в северната комбинация Сампа Лаюнен е останал под наблюдение в болницата през нощта от неделя срещу понеделник.

В понеделник лекарят на финландския отбор даде нова информация за състоянието на Лаюнен, който вече се е върнал в олимпийското село.

„Елиас беше подложен на много обстойни прегледи и се чувства добре. В момента се възстановява от удара в главата. Изказваме благодарност към италианските организатори на състезанието за грижите, оказани с голям професионализъм“, заяви Сикри Тукиайнен пред Yle.

