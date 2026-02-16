Пау Кубарси - "Сервитьорът от Макдоналдс", който живее с кака си

Пау Кубарси достигна до елита на футбола изключително бързо. Централният защитник, само четири дни преди да навърши 17 години, дебютира за първия отбор на Барселона в официален мач през януари 2024 г. в двубоя за Купата на краля срещу Унионистас де Саламанка. Малко след това той направи своя дебют и в Ла Лига – момент, който сега си припомня в интервю за “Екип”.

„В деня след дебюта ми като титуляр за първенство срещу Бетис треньорът Чави Ернандес ме поздрави и ми пожела честит рожден ден пред всички. Роберт Левандовски се приближи до мен и ме попита: „Наистина ли си на 17?“. Не можеше да повярва. Може би все още имах детско лице...“, споделя младият талант.

Защитникът си спомня и за своите корени, където обича да се връща винаги, когато може, за да се отпусне. „В къщата на родителите ми има овце, две кучета, кокошки, патици... Овцете пасат на тревата, а ние ядем вкусните пресни яйца, които снасят нашите кокошки. Когато се върна там, напълно се откъсвам от всичко“, разказва той пред френското издание.

Пътят на Кубарси върви ръка за ръка с този на Ламин Ямал. Двамата са прекарали много години заедно в юношеските формации, а сега са част от първия отбор на Барса. „С Ламин имаме практически еднакъв професионален път. Той напредна дори още по-бързо. Много е лесно да се играе с него. Даваш му топката и той решава мача. Още от дете притежава това умение. Веднъж на тренировка, при ситуация един на един, той ме финтира, подхлъзнах се и паднах на земята. Цяла седмица след това ми се подиграваше. Но това, което не споменава, е, че стреля... право в мен! (усмихва се). Докато не завърши с гол, за един защитник всичко е наред“, казва Кубарси, който в момент даже живее с по-голямата си сестра.

По време на мач срещу Цървена звезда през 2024 г. Кубарси получава порезна рана на лицето. „За да мога да играя срещу Реал Сосиедад няколко дни по-късно трябваше да нося предпазна каска, която ме караше да изглеждам като служител в “Макдоналдс”. Съотборниците ми ме наричаха „Сервитьорът от Макдоналдс“, завършва той.

Кубарси: Нямам татуировки, не играя игри и съм обикновено момче с перчем