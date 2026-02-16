Два автогола белязаха зрелищен хикс между Лудогорец II и Спортист (Своге)

Дублиращият отбор на Лудогорец и Спортист (Своге) завършиха наравно 2:2 в среща от 20-ия кръг на Втора лига. "Шоколадите", които повече от едно полувреме играха с човек по-малко, повеждаха на два пъти, но не успяха да си тръгнат с трите точки от Разград.

Още в 15-ата секунда "орлите" бяха близо до гола, но Ерик Биле пропусна. В седмата минута гостите имаха отличен шанс - Кевин Нага изведе Спас Георгиев сам срещу вратаря, но пропусна.

Пет по-късно Спортист поведе. Ивелин Георгиев центрира отляво и Методий Стефанов си отбеляза автогол.

В 36-ата минута Кристиян Атанасов получи червен картон след сблъсък с противников футболист.

В самия край на първата част резултатът беше изравнен след нов автогол - този път Лионел Самба изпрати топката в собствената си врата.

Четвърт час преди края на мача Жозе Нето получи кълбото в наказателното поле и много добре го насочи в мрежата на Лудогорец II.

В 79-ата минута разградчани отново възстановиха равенството, след като Ерик Биле получи дълго подаване и успя да преодолее стража на "шоколадите" - 2:2.