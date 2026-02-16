Популярни
  Разочарование за скиора от ОАЕ в слалома днес

  16 фев 2026 | 16:22
Вторият представител на Обединените арабски емирства на Зимните олимпийски игри, Алекс Астридж, записа труден ден днес, след като не успя да завърши участието си в състезанието по слалом за мъже. Астридж, който беше знаменосец на отбора на ОАЕ на церемонията по откриването заедно с Пиера Хъдсън, се надяваше да остави следа за националния отбор при дебютното му участие на Зимните игри.

Въпреки това тийнейджърът срещна сериозни затруднения в първия манш и беше един от многото състезатели, които не успяха да финишират по трасето.

Въпреки всичко, това беше важен урок за отбора на ОАЕ. В неделя Хъдсън, която преди това представяше родната си Нова Зеландия, преди да премине към ОАЕ през 2025, успя да се справи с първия манш на 42-ра позиция, но не успя да завърши втория.

19-годишният Астридж е роден в Кеймбридж, Великобритания. Семейството му се мести в Дубай, когато той е едва на 6 месеца. Но Алекс е изцяло местен талант, като се е запалил по спорта в Ski Dubai. Той е представял ОАЕ в множество младежки състезания. По-рано той сподели пред The National колко цени възможността да представя ОАЕ.

„Това е първият път, в който съм част от, бих казал, нещо по-голямо. Тук не става въпрос само за алпийски ски. Това е съвкупността не само от зимните спортове, но е нещо за страната. Искам да кажа, това е лудост - обясни Алекс. - Всеки като дете е имал олимпийска мечта. Не мисля, че това е нещо уникално. Но винаги си оставаше просто мечта, докато не навърших 15. Никога не съм мислил, че наистина ще мога да я осъзная и да я видя да се случва.".

Снимки: Gettyimages

