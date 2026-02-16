Алберт Попов: Много ме е яд, но не бих променил тактиката си

Алберт Попов отпадна в първия манш, както и куп от фаворитите, в мъжкия слалом на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Асът ни в алпийските ски не скри разочарованието си, още повече, че по думите му се е чувствал отлично преди старта.

“Чувствах се супер. Идеята беше да тръгна, да усетя първите три врати, как функционира материала, как връща снега, Усетих се много добре и започнах да напъвам , минах първите две трудни секции, почувствах се много комфортно и точно три врати преди комбинацията, която всъщност беше последната спънка в трасето, точно на предишния завой ме свлече и изгубих линията, която се опитах да изградя и оттам дойде грешката, която ме изкара от трасето”, заяви Аби.

“Разочарован съм. Страшно много шанс имаше днес. Сигурно днес, утре, вдругиден много ще ме „ядат“, но в крайна сметка предстоят и други стартове, в които също може да се постигне доста. Веднага ще си поставя нови цели до края на сезона, за да мога да остана фокусиран и да не свеждам глава.

Много ме е яд, но не бех променил тактиката си. Някой може би би казал: „Върни газта, карай по-сигурно, просто слез.“ Завършили са 15 човека, но мисля, че в такъв ден дали ще отпаднеш, или ще си четвърти, боли еднакво много. Затова днес тръгнах с мисълта да дам всичко от себе си и се надявах да ми се получи. Знам, че го мога – случвало се е и преди, просто малшанс. Предпочитам да знам, че съм тръгнал с цел атака, отколкото да се пазя”, добави Попов.

Той сподели, че тежките метеорологични условия не са го притеснили.

“Аз съм силен в такива моменти. В Кицбюел имах едно състезание - първото ми влизане в топ 10, беше точно такова времето. Съумявам да не виждам какво има по трасето, но давам газ. Въпросът беше, че може би една врата не нацелих като хората и тя ми коства цялото трасе. Наистина след тази комбинация надолу беше само носене на скорост и галене на ските в следите. Яд ме ме е, истински ме е яд и ми е трудно да намеря думи.

“Бях даже твърде спокоен. На старта се опитвах да живна, да се нахъсам малко повече, защото се чувствах наистина много в свои води . Да, пистата е равна, но начинът, по който е наредено трасето, беше точно все едно моят треньор го е наредил. Просто не успях да реализирам спускането”, каза още той.

Алберт Попов участва на своята трета олимпиада, но тя няма да е последната за него.

Със сигурност ще участвам поне на още една Олимпиада. За две – това са осем години, ще видим. Но да, Олимпиадата е моя мечта, която все още не съм постигнал. Надявам се на следващите Олимпийски игри нещата да се развият по различен начин и слънцето да огрее и България. Това е буквално две спускания за четири години и ще се случи само на трима души. Силно вярвам, че има нещо такова запазено и за мен. Има световни първенства, олимпиади, които предстоят, така че това, което зависи от мен - да тренирам, да не се отказвам, го мога много добре. Надявам се да постигна още някоя и друга мечта, която съм си заложил”, завърши Алберт Попов.