Лом се радва на обновената си спортна зала

  • 16 фев 2026 | 15:24
  • 248
  • 1
Лом се радва на обновената си спортна зала

С впечатляващи изпълнения акробатите от СК „Олимп“, момичетата от Общинската школа по художествена гимнастика и боди балет „Грация“, боксьорите от БК „Таланти“, баскетболистите от ПГ „Найден Геров“, мажоретния танцов състав „Усмивка“ и отбора по бадминтон към СУ „Димитър Маринов“, вокална група „Шоколадче“, зарадваха изпълнената с публика основно ремонтираната и модерно оборудвана спортна зала “Балканиада“ в Лом.

„Днес е паметен ден за нашия град. Отново имаме спортна зала, която превърнахме в един уютен и приветлив дом за нашите деца, младежи и спортни клубове. Костваше ни много време и усилия, проблеми с финансирането и доставките, но, заедно успяхме, и както мъдро е казал народът, всичко е добре, когато свършва добре. Изказвам сърдечна благодарност на хората и институциите, благодарение на които днес Лом има едно модерно спортно съоръжение. Финансовите средства за ремонта и оборудването бяха осигурени от дарението на нашия съгражданин д-р Андрей Георгиев, на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов, на Министерството на младежта и спорта и Община Лом. Благодарение на тях и на всеобщите усилия, в нашата спортна зала „Балканиада“ децата на Лом отново ще могат да тренират, да се провеждат спортни състезания, да се организират концерти, кинопрожекции и други събития. Да ни е честита!“ – каза в приветствието си кметът на Община Лом Цветан Петров.

Цялата сграда е санирана и оборудвана със съвременна отоплителна и охладителна система. В обновената спортна зала деца, младежи и спортни клубове ще провеждат тренировки и състезания по баскетбол, волейбол, хандбал, бокс, бадминтон, тенис на маса и още спортове, оборудвана е и зала за фитнес.

„Балканиада“ е изградена и функционира от 1964 г., когато е домакин на Балканско първенство по баскетбол за младежи. Сградата никога не е била основно или дори частично ремонтирана и поддържана, вследствие на което беше буквално неизползваема от 90-те години на 20-и век допреди 5 години. След основния ремонт „Балканиада“ е съвременно мултифункционално съоръжение.

