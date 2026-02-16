Радослав Гидженов беше назначен за съдия на осминафинал в младежката Шампионска лига

Българският международен съдия Радослав Гидженов ще ръководи осминафиналната среща от младежката Шампионска лига на УЕФА между Жилина (Словакия) и ФК Брюж (Белгия). Победителят ще бъде определен в един мач, който ще се състои на 25-и февруари (сряда) от 17:00 часа българско време на стадиона в Жилина.

Осминафиналите е първият етап в турнира, в който се събират отборите от двата потока – този от същинската Шампионска лига, и този на националните първенци. От осминафиналите до полуфиналите победителите ще бъдат определяни в един мач, като домакинът ще бъде определян с жребий.