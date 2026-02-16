Роден клуб се оплака от секс около стадиона: Презервативи и всякакви боклуци остават след срещите на знайни и незнайни индивиди

Спортна база на футболен клуб Керамик (Елин Пелин) е обект на недопустими замърсявания, алармираха от тима от "А" Окръжна група София. Ръководството изрази възмущение от състоянието около съблекалните заради купища отпадъци, мръсотия и дори презервативи.

От тима намекнаха чрез официално съобщение, че разполагат записи, на които се виждат лица. В информацията пише още: "Имаме номера на коли, ясно се разпознават и някои от хората. Убедени сме, че на никого няма да му е приятно да "лъсне" пред цялото село къде ходи, какво и с кого го прави".

Ето и цялото съобщение:

Приятели,

Неприятно ни е да пишем за неща от подобен характер, но веднъж вече заявихме категорично - няма да допуснем, когото и да било да вреди дори и на малкото, което успяхме да постигнем за година и половина откакто Керамик възобнови дейност.

Няколо пъти поправяхме щети по стадиона, за едни сме писали, за други не, но когато хората не спират да рушат не можем да стоим настрана и да оправяме вредите без гласност.

От години насам "паркинга" до съблекалните се ползва за среднощни забавления, след които отново ние чистим. Презервативи, шишета, салфетки и всякакви боклуци остават след срещите на знайни и незнайни индивиди. Днес установихме, че една от камерите я няма. Старателно свалена и демонтирана от съблекалнята. Силно се надяваме да не се налага, но при още едно подобно деяние ще извадим записи и снимки на всички, които посещават мястото, за да се скрият от мъжете и жените си. Имаме номера на коли, ясно се разпознават и някои от хората. Убедени сме, че на никого няма да му е приятно да "лъсне" пред цялото село къде ходи, какво и с кого го прави.

Идеята Керамик е социална цел и бавно, но смело вървим напред въпреки трудностите.

Мъжкият ни отбор върви повече от добре въпреки, че разполага с най-малкия бюджет от всички отбори в първенството. Мачовете ни са едни от най-посетените в групата. Събираме все повече деца, осъществяваме трансфери в столични отбори, стадионът, макар и бавно се подобрява постоянно.

Ако не искате да помагате, то поне недейте да пречите. С подобни проблеми се сблъскваха предните ентусиасти, които се опитваха да развиват футбол на гара Елин Пелин, но това беше преди повече от 15 години. Силно се надяваме и вярваме, че обществото ни е претърпяло поне малко развитие оттогава. Ако не е, ще направим така, че всеки подиграл се с труда ни да си понесе последствията - социални, законови, най-вече морални. Просто, защото явно друг начин няма!

Хубав съботен следобед на всички!

ФК Керамик