Вход / Регистрирай се
  3. ФИФА избра Stats Perform за ексклузивен дистрибутор на данни и стрийминг за залози, включително за Мондиал 2026

  • 16 фев 2026 | 10:25
Световната футболна централа ФИФА продължава да експлоатира и разширява възможностите за пълноценно преживяване на онези фенове, които обичат да залагат, докато следят на живо големи футболни събития. След като Betano бе официален партньор на централата по време на миналото Световно първенство, както и на Световното клубно първенство, сега ФИФА направи нова крачка към това легалните футболни залози да станат още по-лесно достъпни за желаещите да изпитат подобни емоции.

Компанията Stats Perform беше избрана от ФИФА да представлява ексклузивните права за официални данни за залагания и предавания на живо за седем престижни турнира под егидата на световната футболна централа.

Световното първенство по футбол за мъже през 2026 г., Световното първенство за жени през 2027 г. и още пет състезания на FIFA стават достъпни чрез услугата Bet LiveStreams. Тя ще бъде предоставена на партньори, предлагащи спортни залози през мобилни устройства, компютри и в наземни пунктове.

Тези права, които досега не са били предлагани, ще бъдат подсилени от изкуствения интелект на услугата Bet LiveStreams. Това ще позволи на клиентите да залагат директно в рамките на видеопотока, да преглеждат отново ключови моменти чрез функцията Instant Highlights и да следят в реално време статистики от Opta на ниво мач, отбор и играч. Целта е да се увеличат обемите на залозите на живо и времето, прекарано от потребителите в платформата.

Скаути на RunningBall ще присъстват на стадионите, за да събират и разпространяват свръхбързи официални данни за залагания. Това ще осигури първокласно изживяване при залози на живо за всеки мач от Световното първенство и другите турнири на ФИФА.

Статистиците на Opta ще събират официални отборни и индивидуални данни за играчите от Световното първенство на ФИФА, използвайки най-бързите налични видеосигнали. Това ще помогне за привличането на залагащите с пазари, базирани на статистики за играчи и отбори.

Всичко това ще бъде комбинирано с пълния пакет със съдържание за Световното първенство на ФИФА, включващ факти и анализи за залози, резултати на живо, прогнозни състави, новини за контузени и наказани играчи, както и видео и редакционно съдържание за ангажиране на потребителите.

