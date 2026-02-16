Популярни
  "Кралицата на социалните медии" Леердам използва нарастващото внимание, за да вдъхнови млади момичета

"Кралицата на социалните медии" Леердам използва нарастващото внимание, за да вдъхнови млади момичета

  16 фев 2026 | 09:11
"Кралицата на социалните медии" Леердам използва нарастващото внимание, за да вдъхнови млади момичета

С над шест милиона последователи в Инстаграм и нарастващо внимание към нея, олимпийската шампионка Юта Леердам заяви, че социалните медии не са обикновено развлечение, а платформа, която се надява да използва, за да вдъхнови млади момичета да се занимават с бързо пързаляне с кънки.

Леердам донесе първия златен медал на Нидерландия от Игрите в Милано-Кортина в понеделник, като взе титлата на 1000 метра бързо пързаляне с кънки за жени с олимпийски рекорд от една минута и 12,31 секунди. В неделя тя продължи със сребърен медал на 500 метра, продължавайки вече впечатляващата си кампания в Милано-Кортина.

Коя е Юта Леердам – новата олимпийска шампионка и суперзвезда на кънките?
Коя е Юта Леердам – новата олимпийска шампионка и суперзвезда на кънките?

Очакванията винаги бяха високи за 27-годишната състезателка, двукратна световна шампионка на 1000 метра, представляваща най-успешната нация по бързо пързаляне с кънки в историята на Зимните игри.

Нидерландските фенове изпълваха стадиона за бързо пързаляне с кънки в Милано на всяка сесия, а оранжевото море доминираше по трибуните.

Олимпийското злато донесе на Юта безпрецедентен брой нови последователи
Олимпийското злато донесе на Юта безпрецедентен брой нови последователи

На въпроса как се надява да използва присъствието си в социалните медии, за да популяризира бързото пързаляне с кънки, Леердам каза пред Ройтерс: „Разбира се, имам последователи в социалните медии. Наистина бих искала да вдъхновя колкото мога повече жени и млади момичета“. Така че се опитвам да създавам колкото се може повече съдържание, защото по този начин мога да достигна до колкото се може повече хора. За мен е голяма чест да го направя. Чувствам толкова много подкрепа от „всички. И усещам цялата им енергия."

За някои социалните медии могат да бъдат бягство; за други - развлечение. За Леердам не е нито едното, нито другото.

„Всъщност е много полезно за мен“, добави тя. „Никога не ми е било разсейване, защото влагам цялата си енергия.

Наистина се фокусирам върху кънките. Наистина влагам цялата си енергия в това. Така че да имам нещо странично, всъщност просто помага. Защото не можеш да мислиш за кънките 24/7.

Много хора биха си помислили, че може би това е заплаха за кариерата ми. Но изобщо не е така.“

Юта Леердам спечели титлата на 1000 метра с нов олимпийски рекорд
Юта Леердам спечели титлата на 1000 метра с нов олимпийски рекорд

Световната рекордьорка Фемке Кок, която спечели злато на 500 метра точно пред Леердам, е изгряваща сила в спорта, с близо 300 000 последователи в Инстаграм.

25-годишната Кок завърши втора след сънародничката си на 1000 метра, преди да обърне реда на 500 метра.

„Тя е кралицата на социалните медии. Аз не съм“, каза Кок, смеейки се.

„Мисля, че се справя чудесно с последователите си. Тя просто показва каква е, а също така популяризира спорта. Така че това е хубаво нещо. И аз се опитвам да правя същото. Но просто има по-малко последователи.

