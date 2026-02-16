"Кралицата на социалните медии" Леердам използва нарастващото внимание, за да вдъхнови млади момичета

С над шест милиона последователи в Инстаграм и нарастващо внимание към нея, олимпийската шампионка Юта Леердам заяви, че социалните медии не са обикновено развлечение, а платформа, която се надява да използва, за да вдъхнови млади момичета да се занимават с бързо пързаляне с кънки.

Леердам донесе първия златен медал на Нидерландия от Игрите в Милано-Кортина в понеделник, като взе титлата на 1000 метра бързо пързаляне с кънки за жени с олимпийски рекорд от една минута и 12,31 секунди. В неделя тя продължи със сребърен медал на 500 метра, продължавайки вече впечатляващата си кампания в Милано-Кортина.

Коя е Юта Леердам – новата олимпийска шампионка и суперзвезда на кънките?

Очакванията винаги бяха високи за 27-годишната състезателка, двукратна световна шампионка на 1000 метра, представляваща най-успешната нация по бързо пързаляне с кънки в историята на Зимните игри.

Нидерландските фенове изпълваха стадиона за бързо пързаляне с кънки в Милано на всяка сесия, а оранжевото море доминираше по трибуните.

Олимпийското злато донесе на Юта безпрецедентен брой нови последователи

На въпроса как се надява да използва присъствието си в социалните медии, за да популяризира бързото пързаляне с кънки, Леердам каза пред Ройтерс: „Разбира се, имам последователи в социалните медии. Наистина бих искала да вдъхновя колкото мога повече жени и млади момичета“. Така че се опитвам да създавам колкото се може повече съдържание, защото по този начин мога да достигна до колкото се може повече хора. За мен е голяма чест да го направя. Чувствам толкова много подкрепа от „всички. И усещам цялата им енергия."

За някои социалните медии могат да бъдат бягство; за други - развлечение. За Леердам не е нито едното, нито другото.

„Всъщност е много полезно за мен“, добави тя. „Никога не ми е било разсейване, защото влагам цялата си енергия.

Наистина се фокусирам върху кънките. Наистина влагам цялата си енергия в това. Така че да имам нещо странично, всъщност просто помага. Защото не можеш да мислиш за кънките 24/7.

Много хора биха си помислили, че може би това е заплаха за кариерата ми. Но изобщо не е така.“

Юта Леердам спечели титлата на 1000 метра с нов олимпийски рекорд

Световната рекордьорка Фемке Кок, която спечели злато на 500 метра точно пред Леердам, е изгряваща сила в спорта, с близо 300 000 последователи в Инстаграм.

25-годишната Кок завърши втора след сънародничката си на 1000 метра, преди да обърне реда на 500 метра.

„Тя е кралицата на социалните медии. Аз не съм“, каза Кок, смеейки се.

„Мисля, че се справя чудесно с последователите си. Тя просто показва каква е, а също така популяризира спорта. Така че това е хубаво нещо. И аз се опитвам да правя същото. Но просто има по-малко последователи.