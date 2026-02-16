Седмо място на Габриел Петров на Световната купа за шпага кадети

Габриел Петров завърши седми на Световната купа на шпага за кадети във Вършац (Сърбия). Турнирът Star Cup 2026 събра 45 състезатели от осем държави, сред които и девет българи.
Най-добре от тях се представи Габриел Петров. Възпитаникът на фехтовален клуб Пентатлон излезе от групите с пет победи и една загуба. В елиминациите той отстрани последователно Ясен Даков от България с 15:13 и Щефан Попа от Румъния с 15:10, а в двубоя за място на полуфиналите Петров отстъпи пред Хамза Суша от Египет с 13:15.
От групите излязоха още Християн Василев, Матей Йорданов, Мартин Русев, Даниел Куртаков и Ясен Даков. Първият кръг на елиминациите премина Матей Йорданов, който след това има също победа и загуба, оставайки 16-и.
В надпреварата на младежите участваха 186 шпажисти от 31 държави. България беше представена от 12 състезатели, като най-добре се представи Филип Юсмен, който зае 24-о място в крайното класиране. Даниел Куртаков раздели 86-87- апозиция с Мартин Русев, Габриел Петров е 89-и, Явор Денчев е 120-и.
В отборната надпревара се включиха 16 тима, като Явор Денчев, Габриел Петров, Теодор Петров и Филип Юсмен се класираха на 12-а позиция. Те отстъпиха в първия кръг на елиминациите пред Украйна с 36:45. В срещите за разпределение на местата от 9-о до 16-о българите победиха Чехия с 31:30, след това отстъпиха пред Испания с 32:45 и загубиха от Япония с 29:45, което ги изпрати 12-и.
Междувременно, в София станаха ясни шампионите на сабя младежи и девойки, втори кръг Купа България. Организатори на турнира бяха Българска федерация по фехтовка и фехтовален клуб Свечников.
При младежите в надпреварата се включиха 25 състезатели от 9 клуба. Купата спечели Станимир Пелов от Свечников, на второ място се класира Михаил Стайков от Младост, третото си поделиха Симеон Далеков от Свечников и Константин Атанасов от Младост.
При девойките в конкуренцията на 26 сабльорки от 7 клуба шампионка стана Ралица Гаджева от Младост. Василена Кръстева от Свечников спечели сребърния медал, а Мариела Георгиева от Пловдив БГ и Габриела Георгиева от Маркели взеха бронзови отличия.
СНИМКА: Българска федерация по фехтовка// Facebook