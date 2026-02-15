Популярни
Габри Понте ще е сред звездите на церемонията по закриването на Олимпиадата

  • 15 фев 2026 | 19:40
  • 169
  • 0
Габри Понте ще е сред звездите на церемонията по закриването на Олимпиадата

Най-популярният в световен мащаб италиански диджей Габри Понте ще е сред изпълнителите, които ще забавляват публиката на церемонията по закриването на Милано-Кортина 2026. Информацията дойде от организаторите на Игрите, а самата церемония ще е на римската арена във Верона.

Миналата година Понте представлява Сан Марино в „Евровизия“ с парти парчето „Tutta l’Italia“, което представи през февруари на музикалния фестивал в Сан Ремо. Няколко седмици след Сан Ремо Понте спечели надпреварата кой да представлява Сан Марино на европейския конкурс.

Олимпиадата чупи рекорди
Олимпиадата чупи рекорди

Габри остана последен в Големия финал на „Евровизия“, но пък песента му стана популярен хит в Италия и организаторите на Игрите редовно я пускаха на феновете при пренасянето на олимпийския огън.

Габри Понте беше част от групата Eiffel 65, станала известна с хита „Blue (Da Ba Dee)“ и е участвал в създаването на музикални програми и песни за европейското първенство по футбол през 2000 и Зимната Олимпиада в Торино през 2006.

18 000 доброволци са ангажирани в Милано-Кортина 2026
18 000 доброволци са ангажирани в Милано-Кортина 2026
Снимки: Gettyimages

