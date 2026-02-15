Популярни
Дъжд от вода и след това дъжд от голове в Петрич

  • 15 фев 2026 | 16:57
Тимовете на Беласица и Локомотив (Горна Оряховица) завършиха наравно 3:3 в мача помежду си от 20-ия кръг на Втора лига. Двубоят започна с 45 минути закъснение заради проливния дъжд в региона.

Двубоят започна много бурно и до 15-ата минута паднаха три гола. Първо Пламен Аршев откри за гостите, но с попадения на Калоян Кръстев и Димитър Иванов домакините обърнаха. В средата на полувремето Панайот Пасков върна отново равенството. През втората част Ебенезер Симонс даде преднина на Локо (ГО), но с втория си гол за деня Кръстев донесе точката на домакините.

Въпреки точката Беласица остава на дъното на класирането с 12 точки - на цели осем от спасението. Локомотив от своя страна е шести с 25.

Беласица 3:3 Локомотив (ГО)
0:1 Пламен Аршев (7)
1:1 Калоян Кръстев (10)
2:1 Димитър Иванов (15)
2:2 Панайот Пасков (23)
2:3 Ебенезер Симонс (62)
3:3 Калоян Кръстев (88)

