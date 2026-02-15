Фабри с най-добър резултат в света за сезона от 22.50 метра

Действащият европейски шампион в тласкането на гюле Леонардо Фабри постигна впечатляващ резултат и оглави световната ранглиста за сезона с 22.50 метра по време на състезание в Стеленбош по-рано през седмицата.

Италианецът демонстрира изключителна форма, като записа три опита над границата от 22 метра. Най-доброто му постижение от 22.50 м дойде във втория кръг, а другите му успешни хвърляния бяха 22.05 м и 22.29 м, съответно в първия и четвъртия опит.

"Чувствам, че техниката ми става все по-стабилна и тази година наистина мога да се забавлявам. Мога да кажа, че съм доволен от работата, която свърших тук, в Южна Африка, и съм готов да се върна в Европа, за да се състезавам и да започна да се меря с най-добрите в света“, заяви Фабри, цитиран от FIDAL.

Фабри ще открие сезона си в зала в Лиевен (19 февруари), след което ще участва в турнирите в Торун (22 февруари), Нехвизди (25 февруари) и на италианския шампионат в зала в Анкона (27 февруари). Тези състезания са част от подготовката му за Световното първенство по лека атлетика в зала в Куяви-Поможе, което ще се проведе от 20 до 22 март.

След това италианският атлет ще насочи вниманието си към сезона на открито, чиято кулминация ще бъде Европейското първенство в Бирмингам от 10 до 16 август. Преди две години Фабри спечели златния медал в Рим с рекордно за шампионата постижение от 22.45 метра, което беше един от невероятните 11 златни медала за домакините на "Стадио Олимпико“.

Снимки: Gettyimages