Джесика Схилдер с най-добър резултат в света за сезона

Световната и европейска шампионка в тласкането на гюле Джесика Схилдер от Нидерландия постигна второто най-добро постижение в кариерата си в Апелдорн.

Схилдер се завърна в същата зала, където през миналия март спечели европейската титла на закрито с личен рекорд и национален рекорд на Нидерландия от 20.69 метра. Тя демонстрира сравнима форма, изтласквайки четирикилограмовия уред до 20.49 метра в четвъртия си опит, което е и най-добрият резултат в света за сезона.

Нидерландката записа пълна серия от успешни опити, като и шестте ѝ хвърляния бяха над границата от 19 метра. Втора в надпреварата завърши Йоринде Ван Клинкен, сребърна медалистка в тласкането на гюле и хвърлянето на диск от Европейското първенство през 2024 г., с резултат от 18.14 метра.

Предстои Схилдер да поднови съперничеството си със Сара Митън от Канада на 25 февруари. Канадката победи нидерландката за световната титла на закрито в Нанкин миналия март и държеше предишния най-добър резултат в света за сезона с 20.27 метра.

