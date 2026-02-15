Илейн Томпсън-Хера наруши мълчанието си и отдаде почит на Шели-Ан Фрейзър-Прайс

Илейн Томпсън-Хера направи равносметка на дългоочакваното си завръщане на пистата, като същевременно изрази възхищението си към своята сънародничка Шели-Ан Фрейзър-Прайс.

Най-бързата жива жена в света Илейн Томпсън-Хера говори открито за своето завръщане, определяйки Шели-Ан Фрейзър-Прайс като една от най-великите атлетки. Томпсън-Хера беше извън състезанията близо две години поради контузия на ахилеса, а завръщането ѝ беше силно желано от нейните фенове.

Петкратната олимпийска шампионка се завърна на пистата в събота, като завърши на трето място в бягането на 60 метра за жени с време 7.24 секунди на турнира Camperdown Classic.

След състезанието Томпсън-Хера коментира завръщането си в състезателната атлетика, изразявайки дълбока благодарност, че е успяла да завърши бягането си в добро здраве.

Тя заяви, че представянето ѝ е било особено значимо предвид дългия период на неактивност, описвайки състезанието като кулминация на месеци подготовка и преодоляване на "ръждата“ от времето, прекарано извън пистата.

Томпсън-Хера подчерта, че сегашният ѝ подход към състезанията е едновременно концентриран и приятен, като използва бяганията като продължение на тренировките си, докато набляга на важността да се чувства уверена, силна и без болка.

Тя също така говори за познатата смесица от вълнение и нерви, които изпитва преди да застане на стартовите блокчета, отбелязвайки, че макар "пеперудите в стомаха“ да се появяват, тя се е научила да ги управлява ефективно.

Атлетката сподели и чувството на спокойствие и удовлетворение от това, че отново е на пистата, прави това, което обича, и очаква с нетърпение бъдещите състезания.

"Първо, трябва да благодаря на Бог, че ме преведе през това състезание здрава. Благодарна съм. Удовлетворена съм. Предстоят още много състезания. Това бяха месеци и години на "ръжда“. Така че съм доста благодарна за това бягане. Искам да се забавлявам. Това е почти като част от тренировката“, заяви Илейн Томпсън-Хера.

"Искам да се забавлявам, да работя върху нещата, които тренирам, и просто да се чувствам добре. Разбира се, без болка. Така че съм развълнувана и благодарна, че ще участвам в още състезания. Малко съм нервна. Готова съм да полетя, когато отида на блокчетата. Но по време на загрявката бях по-спокойна.“

"Но знаете, когато дойде време да застана на старта, пеперудите се появяват. Но знам как да контролирам това, така че ми беше лесно. Щастлива съм. Спокойна съм. Липсваше ми. Просто съм щастлива да се върна на пистата и да правя това, което обичам.“

Томпсън-Хера говори и за предизвикателствата да стои далеч от състезанията заради контузията на ахилеса, обяснявайки, че е трябвало да си вземе по-дълга почивка, за да се възстанови напълно.

Тя изрази огромна благодарност към екипа си, включително треньора, мениджъра и тренировъчния щаб, за тяхното търпение и насоки през този труден период.

Томпсън-Хера също така отбеляза подкрепата, която е получила от феновете, подчертавайки колко много означават за нея тяхната лоялност и позитивизъм. Тя изтъкна решимостта си да остане скромна и концентрирана, докато постепенно възстановява формата си, като наблегна, че фокусът ѝ е да се наслаждава на процеса, да възвърне пълната си сила и да се върне на пистата с желаната форма и увереност.

"Беше трудно да стоя далеч, но заради контузията на ахилеса трябваше да си взема почивка, за да се възстановя. Благодарна съм, че съм тук, на моя екип, мениджъра ми, треньора ми, на всички. Искам да им благодаря за търпението“, добави тя.

"Това беше предизвикателен сезон през последните месеци. Вече съм развълнувана да участвам в още състезания. Благодаря ви за подкрепата и любовта. Бяхте много търпеливи. Видях позитивната любов. И трябва да кажа, че съм щастлива и благодарна на феновете, истинските.“

"Ще продължа да бъда скромна, гладна за успехи, разбира се, и търпелива. Ще продължа да връщам тялото си във формата, в която искам да бъде, и да правя това, което правя, като се забавлявам.“

Илейн Томпсън-Хера коментира и влиянието на Шели-Ан Фрейзър-Прайс, като заяви, че тя е проправила пътя за атлети като нея. Тя обясни, че иска да продължи това наследство, като постави стандарт за по-младите състезатели, докато все още преследва собствените си цели.

Томпсън-Хера подчерта, че далеч не е приключила с кариерата си и се надява да напътства следващото поколение, докато продължава да се състезава и да постига успехи.

Тя говори за психическите предизвикателства, свързани с поддържането на силна нагласа, но изрази увереност в способността си да постигне още повече.

Томпсън-Хера подчерта, че мотивацията ѝ идва от това да прави това, което обича, да се наслаждава на процеса и да тества границите си, за да види докъде може да се възстанови и да се натовари, знаейки истинския си потенциал.

"Е, трябва да кажа, че тя е направила много за спорта. Тя проправи пътя, а ние последвахме стъпките ѝ. И знаете ли, аз съм тук, за да направя същото. Създадохме история. Така че просто искам да поставя тази бариера и за по-младите. Все още съм тук. Не съм готова да си тръгна. Така че и аз мога да помогна да се проправи пътят“, добави тя.„Тук съм, за да се справя с това трудно предизвикателство, но мисля, че имам още какво да постигна и все още не съм го направила. Така че да имам тази силна нагласа е трудно, но знам, че ме очаква още. Не знам какво точно, но знам, че има още.“

"Така че съм тук, за да продължа да правя това, което обичам, и да се забавлявам. А това, което ме мотивира, е да видя доколко мога да се възстановя от това, защото знам на какво съм способна. Трябва просто да изляза тук, да бъда смирена, удовлетворена и благодарна едновременно. Всичко е свързано със забавлението и с това да даваш всичко от себе си всеки път.“

Снимки: Gettyimages