От сянката към светлината: възходът на 17-годишна японка до Олимпийските игри

Влизайки в сезон 2025/26 по фигурно пързаляне – първия си сезон при жените – Олимпийските игри дори не бяха в плановете на 17-годишната състезателка от Япония Накаи Ами. Разбира се, кое японско тийнейджърско момиче, занимаващо се с фигурно пързаляне, не мечтае за Олимпиадата?! Но конкретна, реалистична цел? В никакъв случай, смяташе тя.

Шест месеца по-късно обаче всичко това е напълно реално за Накай, която е готова да направи олимпийския си дебют в женското състезание на Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026 във вторник (17 февруари).

ami nakai - what a wonderful world pic.twitter.com/n8wEHtNkKv — rafa 📖 (@visckate) February 7, 2026

„Когато сезонът започна, изобщо не мислех за Олимпиадата“, каза Накай пред Olympics.com, след като беше обявена за една от трите състезателки в единичното пързаляне, които ще представляват Япония на Игрите. „Мислех, че това е нещо много далечно и дори не го осъзнавах. Вървях състезание по състезание и така се получи, че си спечелих място на Олимпиадата. Никога не съм си представяла нищо подобно и все още съм в шок.“

Самата Накай може и да е изненадана от начина, по който протича първият ѝ сезон при жените, но ако се вгледаме по-внимателно, не е никаква изненада, че тя изгря толкова ярко на голямата сцена.

Родена и израснала в префектура Ниигата, Накай започва да се пързаля на петгодишна възраст като голяма почитателка на олимпийската сребърна медалистка Асада Мао. И подобно на Асада, Накай изпълнява троен аксел – скок, който ѝ донесе победа на Гран при на Франция, сребро на Финала на Гран при и на Шампионата на четирите континента, както и бронз на Skate Canada.

Тя завърши четвърта на националния шампионат на Япония, чрез който се определя олимпийската селекция, като по-голяма тежест имат медалистките. Въпреки това представянето на Накай през целия сезон впечатли комисията на Японската федерация по кънки до такава степен, че ѝ даде шанс за Милано заедно с оттеглящата се трикратна световна шампионка Сакамото Каори и неизменно постоянната Чиба Моне – единствената състезателка с две победи в сериите от Гран при през сезон 2025/26.

Golden girl energy 💫



Ami Nakai turns her first #GPFigure appearance into pure gold! 🥇🔥 #GPFrance #FigureSkating pic.twitter.com/Ga1I7ALO7t — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) October 18, 2025

Макар тройният аксел безспорно да е основното ѝ оръжие, Накай в никакъв случай не е състезателка с един-единствен номер. Колкото и изключителна да е атлетичността ѝ, тя не разчита само на нея – в арсенала си има още пет различни тройни скока. Дори когато допусне грешка на аксела, тя не позволява цялата ѝ програма да се разпадне.

Способността на Накай да се адаптира и да остане концентрирана по време на изпълнение се дължи и на зрялост, която далеч надхвърля нейните 17 години. Когато говори, тя гледа събеседника в очите, а в погледа ѝ се усеща увереност. Самата Накай споделя, че често хората се съмняват във възрастта ѝ, когато я срещнат за първи път.

„Успях да постигна някои добри резултати, откакто преминах при жените, и това е нещо, което ми дава увереност“, каза тя. „Дори когато не приземя тройния аксел, през сезона разбрах как да събирам нужните точки, така че съм спокойна в това отношение. Доста добре умея да анализирам себе си. Обичам да преглеждам собствените си изпълнения – да виждам какво е сработило и какво не. Това е момент, в който се изправям пред себе си и мисля, че ми помага да бъда истинска.

🇯🇵Japan's Ami Nakai is very proud to compete at the #WinterOlympics, aiming to improve her triple Axel consistency.



⛸️The 17-year-old also shared how Mao Asada inspired her—both in performance & mindset.#FigureSkating #MilanoCortina2026 #フィギュアスケート #中井亜美 #浅田真央 pic.twitter.com/Yhyl7YfRp0 — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) February 12, 2026

Правя и ментални тренировки, чета за това как спортистите се борят със собствените си демони. Чета книги за различни атлети и как преодоляват страховете си, и съм взела много от това присърце – опитвам се да разбера какво работи за мен и какво не.“

В годините си при девойките Накай прекарва по-голямата част от времето в сянката на друга Мао – Шимада, младежка олимпийска и трикратна световна шампионка. Двете са на една и съща възраст, но Шимада е родена с четири месеца твърде късно, за да покрие възрастовия критерий за Милано – Кортина. Накай никога не е завършвала пред нея в юношеските състезания.

Излизайки на светлината на прожекторите, Накай не просто се наложи при жените – тя направо разби конкуренцията. И най-страшното е, че постигна всичко това с едно око, насочено към следващите Олимпийски игри през 2030 г. във Френските Алпи.

Най-доброто от Накай може би предстои след четири години. Но версията, която предстои да видим сега, е повече от достатъчно добра – дори по-добра, отколкото тя самата предполага.

„Искам да участвам на тази Олимпиада с мисъл за следващите четири години. На моята възраст ще имам още един шанс след време. Имам още толкова много да дам и затова искам да извлека максимума – да усетя напрежението, да разбера как се минава през цялото олимпийско преживяване.

За всяко състезание целта ми е да мога да се върна назад и да кажа, че съм му се насладила и че се чувствам добре със себе си. Олимпиадата се случва веднъж на четири години и искам да мога да погледна назад и да почувствам, че това е бил най-светлият момент в живота ми. Такова представяне се надявам да направя.“