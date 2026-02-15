Популярни
Вайнио триумфира на маратона в Севиля с нов рекорд на Финландия

  • 15 фев 2026 | 14:36
Финландката Алиса Вайнио продължи своя възход в елита на женския маратон, постигайки най-голямата победа в кариерата си до момента на маратона в Севиля по-рано днес.

Вайнио изчакваше своя момент в преследващата група, преминавайки през междинната контрола на половината дистанция за 70:34. След това тя увеличи темпото и започна да си проправя път напред през втората половина на състезанието.

Малко след 35-ия километър Вайнио изпревари дългогодишната лидерка Мулат Текле от Етиопия. Финландката продължи уверено към победата, финиширайки с нов национален рекорд на Финландия от 2:20:39, постигнат благодарение на изключително бърза втора половина на дистанцията, пробягана за 70:05.

Вайнио постигна доминираща победа и стана първата европейка, спечелила това състезание след португалката Филомена Коста през 2015 г. Тя изпревари с повече от минута кенийката Беатрис Чесерек, която завърши втора с време 2:21:56, докато Текле остана трета с 2:22:03.

Вайнио е известна с честото си участие в състезания, като това беше нейният четвърти маратон в рамките на пет месеца, като всеки следващ беше по-бърз от предишния.

След като завърши на отличното пето място в тежките условия на жега и влажност на Световното първенство по лека атлетика в Токио с време 2:28:32, Вайнио спечели титлата на Финландия в маратона във Вантаа само три седмици по-късно с национален рекорд от 2:23:06. След това тя подобри постижението си на 2:20:48, за да завърши четвърта на маратона във Валенсия през декември.

Малко повече от два месеца по-късно Вайнио свали девет секунди от собствения си финландски рекорд, постигайки 2:20:39 в Севиля, с което се доближи още повече до бариерата от 2 часа и 20 минути.

"Знаех от тренировките, че съм в малко по-добра форма, отколкото във Валенсия, но много други неща също влияят на крайния резултат. Щях да имам доста добри шансове да сляза под 2:20, но това остава за бъдещето. Разбира се, не съм разочарована от това бягане. Беше наистина добро“, заяви Вайнио, цитирана от Финландската федерация по лека атлетика.

В мъжката надпревара се стигна до вълнуващ финал, в който Шура Китата изпревари със спринт своя сънародник от Етиопия Асрар Хийрден за победата, като и двамата атлети бяха с еднакво време от 2:03:59. Най-добре представилият се европеец беше израелецът Букайане Маледе, който завърши девети с 2:07:38.

Снимки: Imago

