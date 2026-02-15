Ван Ес с второто най-добро време в Европа за всички времена на 5 км

Нидерландката Даян Ван Ес постигна впечатляващо време от 14:33 минути, за да спечели състезанието на 5 километра в Монако в неделя сутринта. Това е второто най-бързо време, постигано някога от европейска атлетка на тази дистанция на шосе.

Сребърната медалистка от Eвропейското първенство на 10 000 метра надделя над силна конкуренция от континента. На второ място завърши Яна Ван Лент от Белгия с нов национален рекорд от 14:48, а трета се нареди словенката Клара Лукан с време 15:04.

Ван Ес подобри с шест секунди собственото си постижение от миналогодишното състезание, когато завърши втора с европейски рекорд от 14:39. Впоследствие този рекорд беше подобрен от Надя Батолети, която записа 14:32 в Токио през май миналата година, но това време все още очаква ратификация.

Постижението на Ван Ес в Монако е само с една секунда по-бавно от това на Батолети. Въпреки това, ако времето на италианката не бъде официално ратифицирано като европейски рекорд, тогава резултатът на нидерландката може да бъде вписан в книгите с рекорди.

При мъжете на 5 километра се получи силно холандско представяне, като Тим Вербаандерт изпревари своя 20-годишен сънародник Хуан Зийдерлаан в последния километър, за да спечели с време 13:24 срещу 13:28.

Бронзовият медалист от Eвропейското първенство на полумаратон Валентин Гондуен от Франция завърши трети с 13:29, а европейският шампион до 23 години на 1500 метра и финалист от олимпийски игри Стефан Нилесен се класира четвърти с 13:37.

Европейският шампион до 23 години на 10 000 метра Йоел Иблер Лилесо от Дания зае седмото място с време 13:41.

В своя дебют на 10 километра световната рекордьорка на 1500 метра и трикратна олимпийска шампионка в същата дисциплина Фейт Кипиегон постигна победа с време 29:46.



Снимка: European Athletics