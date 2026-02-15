Дъжд саботира старта на Втора лига: един мач отложен и един под голяма въпросителна

Мачът от първия пролетен кръг от Втора лига между Вихрен и ЦСКА II е отложен. Проливният дъжд в Сандански не позволява срещата да бъде проведена при нормални условия. Подобна е ситуацията и в Петрич, където в началния час на срещата между Беласица и Локомотив (ГО) ще се вземе решение от съдийската бригада и делегата на БФС дали има възможност двубоят да се проведе, но по-голяма е вероятността мачът да бъде отложен и там, научи Sportal.bg.

В Дупница пък, където Марек приема Севлиево двубоят ще се проведе, въпреки че атмосферните условия също са тежки, но все пак по-благоприятни от другите два стадиона.