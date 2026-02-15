Яманиши постави нов световен рекорд на полумаратона по ходене в Кобе

Японецът Тошиказу Яманиши постави рекорд на полумаратона по ходене в неделя, като направи време 1:20.34 часа в Кобе, предаде Ройтерс.

Неговият резултат подобрява световния рекорд от 1:21.30 часа, одобрен от Световния атлетически съвет през декември миналата година, с цели 54 секунди.

Яманиши, който празнува 30-ия си рожден ден, се откъсна сам напред след 17-ия километър и стигна до 20-ия за 1:16.26 - само на 16 секунди от неговия световен рекорд, поставен на същото трасе през миналата година.

С допълнителната обиколка, която е включена в полумаратона, двукратният световен шампион ускори отново, за да спечели с ново най-добро постижение.

Световната федерация по атлетика одобрява стандартите за рекордите на състезанията по полумаратон и маратон по ходене. Одобреният световен рекорд за мъже в полумаратона беше 1:21.30.