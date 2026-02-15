Популярни
Академия от Смолян със сериозна стъпка на международно ниво

  • 15 фев 2026 | 11:02
Академия Перелик направи впечатляващо международно представяне в Ксанти, където премери сили срещу сръбския Раднички (Ниш) - набор 2013, въпреки че българският състав беше съставен от по-малки футболисти – набор 2014/2015 г. Двубоят предложи динамика, здрава битка и качествен футбол, а младите играчи показаха характер, дисциплина и отлична игрова култура. Срещата се превърна не само в ценен международен опит, но и в истински празник на детско-юношеския футбол, белязан от спортсменство и нови приятели.

