ЦСКА поздрави Цецо Йончев

  15 фев 2026 | 10:08
ЦСКА поздрави Цецо Йончев
Ръководството на ЦСКА поздрави една от най-големите клубни легенди Цветан Йончев. Днес славното крило на "армейците" навършва 70 години.

"Днес 70-годишен юбилей празнува славният Цветан Йончев.Цецо Йончев носи екипа на ЦСКА в периода 1975–1984 година, като за това време става петкратен шампион на България, триумфирайки през сезоните 1975/76, 1979/80, 1980/81, 1981/82 и 1982/83.Освен титлите, Йончев два пъти завоюва Купата на България – през 1980/81 и 1982/83, а през 1982 година достига и до полуфинал в КЕШ.

С екипа на "червените" той записва над 305 мача и отбелязва 79 гола.След края на състезателната си кариера през 1990 година става помощник-треньор на ЦСКА, а през 1992 г. поема тима като старши треньор. Под негово ръководство "армейците" печелят Купата на България през сезон 1992/93.

ЦСКА желае на Цветан Йончев здраве, щастие, късмет и много успехи!", написаха от Борисовата градина на официалния сайт на клуба.

