Една от най-големите фигури на ЦСКА на 70

Легендарното крило на ЦСКА Цветан Йончев навършва 70 години днес. Роденият във Враца на 15 февруари 1956 г. футболист е сред най-големите звезди в историята на гранда от Борисовата градина, като той е герой в една от любимите песни на Северната трибуна. Йончев има 305 мача и 79 попадения за "армейците", като е петкратен шампион на България и полуфиналист за КЕШ през 1982 г.

За националния отбор на България има 23 срещи и пет попадения. В началото на 80-те години бележи на някои от най-силните вратари в света - Рей Клемънс, Тони Шумахер, Луис Арконада, Питър Шилтън. През 1993 г. Цецо, както го наричат феновете, извежда ЦСКА до Купата на България в Благоевград като старши треньор.

Екипът на Sportal.bg честити празника на Цецо Йончев и му пожелава здраве и късмет!