Малко не стигна на Полишев да влезе в топ 30 на Европейската лига на рапира

Данаил Полишев се класира на 31-о място в турнира за Европейската лига на рапира в Лондон. Състезанието събра 114 фехтовачи от 19 държави, а за България играха Данаил Полишев и Васил Тодоров.

Полишев излезе от групите с три победи и две загуби. В елиминациите възпитаникът на фехтовален клуб Пловдив БГ победи Амар ал Монсин (Великобритания) с 15:6 и Максуел Джоунс (Великобритания) с 15:9. В срещата за място сред най-добрите 16 Полишев отстъпи пред Петър Филес (Хърватия) с 9:15 и завърши турнира 31-и.

Васил Тодоров от фехтовален клуб Авитохол не излезе от групите след пет загуби и се класира на 110-о място.

При жените Златина Караиванова завърши на 63-а позиция от 70 състезателки, съобщават от БФ Фехтовка.