Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Две титли за България от състезание по ски алпийски дисциплини за юноши и девойки

Две титли за България от състезание по ски алпийски дисциплини за юноши и девойки

  • 14 фев 2026 | 21:06
  • 307
  • 0
Две титли за България от състезание по ски алпийски дисциплини за юноши и девойки

Българските състезатели спечелиха две титли в международната надпреварата по ски алпийски дисциплини за юноши и девойки в Шкофя Лока (Словения).

Лилия Хаджистоянова стана победителка в днешния слалом при момичета до 16 години, а Захари Начков беше най-бърз при момчета до 14 години.

Много добро представяне направи и Йордан Стойчев, останал четвърти на 0.51 секунди от победителя Кристиан Хансен (Норвегия).

Лукас Пинейро зарадва Бразилия с олимпийска титла в Милано - Кортина 2026, Златков в топ 40
Лукас Пинейро зарадва Бразилия с олимпийска титла в Милано - Кортина 2026, Златков в топ 40

Илияна Вълканова зае осмо място, Андрей Самарджийска е десета, а Яна Седянкова е на 20-ата позиция.

Утре продължава състезанието отново със слалом за купа Pokal Loka.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

  • 14 фев 2026 | 21:27
  • 7714
  • 21
Шестима българи на Игрите в Милано - Кортина днес, Милена Тодорова 4-та

Шестима българи на Игрите в Милано - Кортина днес, Милена Тодорова 4-та

  • 14 фев 2026 | 20:55
  • 25656
  • 6
Калин Златков: Във втория манш се опитах да атакувам, но допуснах грешки

Калин Златков: Във втория манш се опитах да атакувам, но допуснах грешки

  • 14 фев 2026 | 20:15
  • 614
  • 0
Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Превц зарадва Словения

Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Превц зарадва Словения

  • 14 фев 2026 | 21:48
  • 14469
  • 1
Нова титла за Джордан Столц

Нова титла за Джордан Столц

  • 14 фев 2026 | 19:32
  • 748
  • 2
Олимпийските игри в Милано приключиха предсрочно за швейцарския хокеист Кевин Фиала

Олимпийските игри в Милано приключиха предсрочно за швейцарския хокеист Кевин Фиала

  • 14 фев 2026 | 19:27
  • 752
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
  • 88557
  • 677
Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
  • 32953
  • 26
Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

  • 14 фев 2026 | 21:27
  • 7714
  • 21
Дербито на Италия: Интер 1:1 Ювентус, Камбиазо с гол и автогол

Дербито на Италия: Интер 1:1 Ювентус, Камбиазо с гол и автогол

  • 14 фев 2026 | 21:47
  • 3048
  • 3
Ливърпул 0:0 Брайтън, "чайките" започват по-добре двубоя

Ливърпул 0:0 Брайтън, "чайките" започват по-добре двубоя

  • 14 фев 2026 | 21:59
  • 1312
  • 1
Реал Мадрид 1:0 Реал Сосиедад, Гонсало Гарсия изведе "кралете" с ранен гол

Реал Мадрид 1:0 Реал Сосиедад, Гонсало Гарсия изведе "кралете" с ранен гол

  • 14 фев 2026 | 22:03
  • 1854
  • 2