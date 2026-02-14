Канада вкара пет на Швейцария в олимпийския турнир по хокей на лед

Основният фаворит за олимпийското злато в турнира по хокей на лед при мъжете Канада постигна нова убедителна победа, като днес се наложи с 5:1 (2:1, 1:0, 2:0), този път над стабилния състав на Швейцария. Канадците вече имат 6 точки на върха в група „А“, както и голова разлика 10:1. Швейцария и Чехия са с по 3 точки, след като днес чехите записаха първи успех с 6:3 (2:0, 2:3, 2:0) над Франция.

Старши треньорът на канадците Джон Купър реши да премесит Нейтън Маккинън в първата атакуваща линия на отбора и това се оказа отлично нерешие. Маккинън и голмайсторът на НХЛ за 2024-а година Конър Макдейвид се отгличиха с по гол и две асистенции. Капитанът на тима Сидни Кросби също се разписа, както и центърът на Сан хосе Шаркс Маклин Селебрини, за когото попадението е второ на Олимпийските игри. Томас Хартли вкара за 2:0 в средата на първата тренина след подаване на Конър Макдейвид.

Две минути след втория гол на Канада Пюс Сутер реализира единствения гол за Швейцария, използвайки числено превъзходство. Вратарят на швейцарците Акира Шмид се отличи с 34 спасявания.

Макдейвид откри резултата с първото си попадение на турнира в 5:45 минута на мача, използвайки също наказание на противника. Той получи крос-айс-пас от Маккинън и прониза Шмид. В 10: 54 минута на срещата Хартли вкара за 2:0, получавайки пас от страничната зона от Макдейвид. Швейцария намали в 12:42, когато шут на Свен Адриджето беше отбит от вратаря Логан Томпсън, удари се в горната греда и се върна в Сутер, направил резултатна добавка.

Селебрини направи 3:1 във втората част след пас на Маккинън. Швейцария имаше огромен шанс да намали 12 минути преди края на частта, но Нико Хишиер не успя да преодолее канадския вратар.

Във финалния период дийде ред и на Кросби да се разпише след разсичащ пас на Мич Марнър, а Селебрини показа невероятен дрибъл през двама в края, за да сервира шайбата на Маккинън за 5:1.

След 0:5 на старта от Канада, чехите трябваше да реагират и техен втори съперник се оказа Франция. „Петлите“ имаха силни 4 минути и 53 секунди във втория период, но в крайна сметка Чехия спечели с 6:3, а шестима техни играчи приключиха срещата с по 2 точки по системата „гол+пас“.

Чехия започна с Даниел Владарж на вратата вместо Лукаш Достал, както и излезлия заради травма защитник Ян Рута. Първата третина беше за тях, след като Мартин Нечаш и и Михал Кемпни дръпнаха с 2:0.

Вторият период се оказа истински кошмар за Чехия, след като най-напред Луи Будон намали. След това отново Будон добави втория гол, а Юго Гале направи резултата 3:2 в 25:54. Чехите бяха във видим шок, но за щастие бързо се съвзеха и отново отидоха в съблекалнята като водещ отбор.

3:3 дойде с изравняване от Давид Пастрънак - шестият най-резултатен играч в НХЛ. Нападателят на Бостън проби зад вратата и насочи шайбата към десния стълб на изненадания Мартин Некарж - вратар с чешки корени, но национал на Франция. Матей Странски вкара на празна врата с паднал вратар за 4:3, а Филип Хлапик се възползва от отбит удар на Нечаш. Крайното 6:3 фиксира капитанът Роман Червенка 48 секунди след петото попадение, дошло в 65-ата секунда на третия период.

Следвай ни:

Снимки: Imago