Пирин (Гоце Делчев) се справи с Кюстендил

Пирин (Гоце Делчев) победи ФК Кюстендил с 3:1 в контрола, която се игра в Кюстендил.

Първото полувреме приключи без голове, макар след 15-20-ата минута тимът, воден от старши треньора Родаслав Джугданов, да имаше контрол над събитията.

Удобни възможности през първата част имаха Павел Головодов и Илия Карапетров.

В 46-ата минута Павел Головодов откри резултата след асистенция на Христос Маркосян.

Само пет минути след това Пирин (Гоце Делчев) покачи на 2:0 след попадение на Карапетров, като и този път асистенцията бе на Маркосян.

Последваха доста промени в състава, а домакините намалиха на 1:2 чрез Марио Евтимов.

Добрата игра на Христос Маркосян се увенча с гол за крайното 3:1 в 75-ата минута.

ПРОГРАМА

12 януари, Първа тренировка

28 януари, Пирин (ГД) – ФК Банско – ОТМЕНЕНА

31 януари, ФК Кюстендил – Пирин (ГД) 1:3

4 февруари, Пирин (ГД) – Пирин (Разлог)

7 февруари, Търси се противник