  2. Пирин (Гоце Делчев)
Пирин (Гоце Делчев) удари адашите си от Разлог в контрола

  • 4 фев 2026 | 20:24
Пирин (Гоце Делчев) надделя над Пирин (Разлог) с 2:0 във втората си контрола от началото на зимната подготовка. В първото полувреме голове нямаше, въпреки че и двата отбора пропуснаха добри положения. В 21-ата минута Илия Карапетров бе изведен сам срещу вратаря, но ударът му прелетя над вратата. Последва възможност за Христос Маркосян, чийто изстрел бе отразен от вратаря на гостите.

Пирин (Разлог) също имаше сериозни ситуации, включително стандартно положение от фаул, при което вратарят на Пирин (Гоце Делчев) Захари Димитров направи решителна намеса.

През второто полувреме двамата треньори извършиха много смени, което донякъде понижи темпото на игра. Голът отвори резултата едва в последните 15 минути.

В 76-ата минута юношата Александър Гърбев реализира за 1:0 след добра атака на Пирин (ГД) и подаване от фланга — Гърбев насочи топката в горния ляв ъгъл на вратата.

В 82-рата минута Ибрахим Шериф бе точен за 2:0, след като получи топката на фланга, преодоля двама противници и стреля в близкия ъгъл на вратаря.

