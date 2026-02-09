Брилянтен Тангий Неф донесе златото на него и Фон Алмен в комбинацията

С брилянтно каране в слаломния манш на мъжката отборна комбинация Тангий Неф донесе златния медал за съставта на Швейцария 2, който беше оформен от него и шампиона в спускането Франьо фон Алмен.

🥇 Jaw dropping speed and skill from Franjo von ALLMEN and Tanguy NEF to strike #Gold in the alpine skiing men's team combined 🔥



What a team performance, what an event - this is what #MilanoCortina2026 is all about 🙌 @fisalpine | @SwissTeam | #MedalAlert | #Samsung |… pic.twitter.com/QXWvwqh25J — The Olympic Games (@Olympics) February 9, 2026

Днес Фон Алмен не успя да повтори карането си от събота на „Стелвио“ и зае четвъртото място с пасив от 0.42 секунди спрямо Джовани Францони, който беше най-бърз в спускането. След това обаче дойде слаломът, в който Неф направи уникално каране, за да изведе него и Фон Алмен начело с аванс от 0.99 пред Винсент Крихмайр и Мануел Фелер от Австрия.

Franjo von Allmen is having the time of his life at his first Olympic Games!



Two golds in three days for Switzerland 🤯

🥇 Men's downhill

🥇 Men's team combined with Tanguy Nef#AlpineSkiing #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/Xe3MdC3eP2 — The Olympic Games (@Olympics) February 9, 2026

Последва атаката на световния шампион в слалом Лоик Меяр, който беше в двойка с Марко Одермат, но Меяр допусна доста неточности и загуби 1.13 спрямо Неф, за да завърши на равно второ място с Крихмайр и Фелер. Последните двама състезатели в стартовата къщичка бяха Даниел Юл (в отбор с Алекси Моне) и Алекс Винацер (Францони).

И двамата обаче допуснаха множество неточности и загубиха по над секунда от Неф, което ги остави далеч от медалите. В крайното класиране Францони и Винацер заеха седмото място, докато Моне и Юл останаха едва 13-ти.

Така златото стана притежание на Фон Алмен и Неф, а сребърният медал беше поделен от два отбора. Това са съставите на Австрия 1 (Крихмайр/Фелер) и Швейцария 1 (Одермат/Меяр). При това положение бронзовият медал не беше връчен.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages