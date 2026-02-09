Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Брилянтен Тангий Неф донесе златото на него и Фон Алмен в комбинацията

Брилянтен Тангий Неф донесе златото на него и Фон Алмен в комбинацията

  • 9 фев 2026 | 15:58
  • 738
  • 0
Брилянтен Тангий Неф донесе златото на него и Фон Алмен в комбинацията

С брилянтно каране в слаломния манш на мъжката отборна комбинация Тангий Неф донесе златния медал за съставта на Швейцария 2, който беше оформен от него и шампиона в спускането Франьо фон Алмен.

Днес Фон Алмен не успя да повтори карането си от събота на „Стелвио“ и зае четвъртото място с пасив от 0.42 секунди спрямо Джовани Францони, който беше най-бърз в спускането. След това обаче дойде слаломът, в който Неф направи уникално каране, за да изведе него и Фон Алмен начело с аванс от 0.99 пред Винсент Крихмайр и Мануел Фелер от Австрия.

Последва атаката на световния шампион в слалом Лоик Меяр, който беше в двойка с Марко Одермат, но Меяр допусна доста неточности и загуби 1.13 спрямо Неф, за да завърши на равно второ място с Крихмайр и Фелер. Последните двама състезатели в стартовата къщичка бяха Даниел Юл (в отбор с Алекси Моне) и Алекс Винацер (Францони).

И двамата обаче допуснаха множество неточности и загубиха по над секунда от Неф, което ги остави далеч от медалите. В крайното класиране Францони и Винацер заеха седмото място, докато Моне и Юл останаха едва 13-ти.

Така златото стана притежание на Фон Алмен и Неф, а сребърният медал беше поделен от два отбора. Това са съставите на Австрия 1 (Крихмайр/Фелер) и Швейцария 1 (Одермат/Меяр). При това положение бронзовият медал не беше връчен.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 16:03
  • 13624
  • 5
Матилд Гремо защити титлата си от Пекин 2022 в дисциплината ски слоупстайл

Матилд Гремо защити титлата си от Пекин 2022 в дисциплината ски слоупстайл

  • 9 фев 2026 | 15:26
  • 596
  • 0
Иля Малинин: Всичко се сведе до енергията, подкрепата, страстта на целия отбор

Иля Малинин: Всичко се сведе до енергията, подкрепата, страстта на целия отбор

  • 9 фев 2026 | 15:18
  • 366
  • 0
Мики Шифрин и Брийзи Джонсън ще си партнират в утрешната отборна комбинация

Мики Шифрин и Брийзи Джонсън ще си партнират в утрешната отборна комбинация

  • 9 фев 2026 | 15:06
  • 1584
  • 0
Ясни са полуфиналните двойки в турнира по кърлинг за смесени двойки

Ясни са полуфиналните двойки в турнира по кърлинг за смесени двойки

  • 9 фев 2026 | 14:26
  • 555
  • 0
Организаторите на Милано - Кортина 2026 разглеждат случая с чупещите се медали

Организаторите на Милано - Кортина 2026 разглеждат случая с чупещите се медали

  • 9 фев 2026 | 14:14
  • 1256
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 21970
  • 21
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 2142
  • 1
ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 52116
  • 98
Задържаха звезда на ЦСКА

Задържаха звезда на ЦСКА

  • 9 фев 2026 | 10:44
  • 43269
  • 66
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 2361
  • 0
Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 16:03
  • 13624
  • 5