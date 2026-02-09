Брилянтен Тангий Неф донесе златото на него и Фон Алмен в комбинацията

С брилянтно каране в слаломния манш на мъжката отборна комбинация Тангий Неф донесе златния медал за съставта на Швейцария 2, който беше оформен от него и шампиона в спускането Франьо фон Алмен.
Днес Фон Алмен не успя да повтори карането си от събота на „Стелвио“ и зае четвъртото място с пасив от 0.42 секунди спрямо Джовани Францони, който беше най-бърз в спускането. След това обаче дойде слаломът, в който Неф направи уникално каране, за да изведе него и Фон Алмен начело с аванс от 0.99 пред Винсент Крихмайр и Мануел Фелер от Австрия.
Последва атаката на световния шампион в слалом Лоик Меяр, който беше в двойка с Марко Одермат, но Меяр допусна доста неточности и загуби 1.13 спрямо Неф, за да завърши на равно второ място с Крихмайр и Фелер. Последните двама състезатели в стартовата къщичка бяха Даниел Юл (в отбор с Алекси Моне) и Алекс Винацер (Францони).
И двамата обаче допуснаха множество неточности и загубиха по над секунда от Неф, което ги остави далеч от медалите. В крайното класиране Францони и Винацер заеха седмото място, докато Моне и Юл останаха едва 13-ти.
Така златото стана притежание на Фон Алмен и Неф, а сребърният медал беше поделен от два отбора. Това са съставите на Австрия 1 (Крихмайр/Фелер) и Швейцария 1 (Одермат/Меяр). При това положение бронзовият медал не беше връчен.
Снимки: Gettyimages