Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Гладиаторски колоездачни битки на Купа Doltcini на 1 март

Гладиаторски колоездачни битки на Купа Doltcini на 1 март

  • 14 фев 2026 | 15:14
  • 223
  • 0
Гладиаторски колоездачни битки на Купа Doltcini на 1 март

На 1 март от 10:00 часа Столичният колодрум в Борисовата градина на София (познат и като Vidas Art Arena) ще се превърне в арена на едно от най-зрелищните колоездачни събития у нас - състезанието по колокрос за Купа Doltcini и Държавен личен шампионат.

Колокросът е дисциплина, която съчетава шосейно и планинско каране, но се провежда на по-къси, затворени трасета. Има много кал, трева, стръмни пътеки и изкуствени препятствия - зрелище за публиката и изпитание за състезателите.

Организаторите обещават истински гладиаторски колоездачни битки - състезатели, които не се страхуват да се изцапат и изпотят, давайки всичко за победата. Бързи завои, кални участъци, бариери, носене на велосипеди на рамо и адреналин до последния метър!

“Това не е просто състезание, а шоу на издръжливостта и духа”, подчертават от Doltcini Pro Team.

Паралелно с държавния шампионат ще се проведе и състезание по колокрос за категория “Хоби”.

Входът за зрители е свободен.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Бориса Кръстева спечели бронз на Европейската купа на шпага в Сърбия

Бориса Кръстева спечели бронз на Европейската купа на шпага в Сърбия

  • 14 фев 2026 | 15:40
  • 117
  • 0
Виктор Бонев с второ сребро на Европейското по спортна стрелба за младежи в Бургас

Виктор Бонев с второ сребро на Европейското по спортна стрелба за младежи в Бургас

  • 14 фев 2026 | 14:43
  • 220
  • 0
България на финал на Европейското отборно първенство по бадминтон

България на финал на Европейското отборно първенство по бадминтон

  • 14 фев 2026 | 14:36
  • 264
  • 0
Сребро за България на трио пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба за младежи

Сребро за България на трио пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба за младежи

  • 13 фев 2026 | 17:25
  • 594
  • 0
България си гарантира медал от Европейското по бадминтон

България си гарантира медал от Европейското по бадминтон

  • 13 фев 2026 | 13:50
  • 957
  • 0
Кристина Златева ще участва на престижен турнир в САЩ

Кристина Златева ще участва на престижен турнир в САЩ

  • 13 фев 2026 | 09:40
  • 1055
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 0:1 ЦСКА, домакините доиграха първото полувреме с 10 човека и Лео Перейра отбеляза

ЦСКА 1948 0:1 ЦСКА, домакините доиграха първото полувреме с 10 човека и Лео Перейра отбеляза

  • 14 фев 2026 | 15:48
  • 35983
  • 100
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 20096
  • 57
Лора Христова с една грешка в първата стрелба, следете спринта със Sportal.bg

Лора Христова с една грешка в първата стрелба, следете спринта със Sportal.bg

  • 14 фев 2026 | 15:45
  • 2920
  • 0
Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

  • 14 фев 2026 | 06:45
  • 7986
  • 0
Играе се първият двубой от днешната програма на ФА Къп

Играе се първият двубой от днешната програма на ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 15:28
  • 1322
  • 0
Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

  • 14 фев 2026 | 10:49
  • 8287
  • 5