Гладиаторски колоездачни битки на Купа Doltcini на 1 март

На 1 март от 10:00 часа Столичният колодрум в Борисовата градина на София (познат и като Vidas Art Arena) ще се превърне в арена на едно от най-зрелищните колоездачни събития у нас - състезанието по колокрос за Купа Doltcini и Държавен личен шампионат.

Колокросът е дисциплина, която съчетава шосейно и планинско каране, но се провежда на по-къси, затворени трасета. Има много кал, трева, стръмни пътеки и изкуствени препятствия - зрелище за публиката и изпитание за състезателите.

Организаторите обещават истински гладиаторски колоездачни битки - състезатели, които не се страхуват да се изцапат и изпотят, давайки всичко за победата. Бързи завои, кални участъци, бариери, носене на велосипеди на рамо и адреналин до последния метър!

“Това не е просто състезание, а шоу на издръжливостта и духа”, подчертават от Doltcini Pro Team.

Паралелно с държавния шампионат ще се проведе и състезание по колокрос за категория “Хоби”.

Входът за зрители е свободен.