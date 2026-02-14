Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. България на финал на Европейското отборно първенство по бадминтон

България на финал на Европейското отборно първенство по бадминтон

  • 14 фев 2026 | 14:36
  • 261
  • 0
България на финал на Европейското отборно първенство по бадминтон

България се класира за финала от Европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Истанбул (Турция).

Националките, водени от Петя Неделчева, изиграха силен двубой и победиха на полуфиналите домакините от Турция с 3:1. В спора за титлата утре родният тим ще срещне Дания.

За страната ни това е трети медал в историята на отборно жени и първи от десет години насам след среброто през 2016-а и бронзовото отличие през 2014-а. Освен това България си гарантира участие и на Световното отборно първенство по бадминтон за жени, което ще се проведе в Дания в края на април.

В отделните срещи днес на единично Калояна Налбантова победи Неслихан Арън с 22:20, 16:21, 21:10 в оспорван двубой, продължил час и 12 минути. След това Стефани Стоева се наложи над Йозге Байрак с 21:7, 21:18 за 39 минути.

В третия сингъл Гергана Павлова отстъпи пред Зехра Ердем със 17:21, 21:19, 10:21 за час на корта.

В следващия мач на двойки европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха срещу Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ с 21:15, 21:15 за 41 минути и донесоха крайната победа на България.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Бориса Кръстева спечели бронз на Европейската купа на шпага в Сърбия

Бориса Кръстева спечели бронз на Европейската купа на шпага в Сърбия

  • 14 фев 2026 | 15:40
  • 112
  • 0
Гладиаторски колоездачни битки на Купа Doltcini на 1 март

Гладиаторски колоездачни битки на Купа Doltcini на 1 март

  • 14 фев 2026 | 15:14
  • 223
  • 0
Виктор Бонев с второ сребро на Европейското по спортна стрелба за младежи в Бургас

Виктор Бонев с второ сребро на Европейското по спортна стрелба за младежи в Бургас

  • 14 фев 2026 | 14:43
  • 219
  • 0
Сребро за България на трио пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба за младежи

Сребро за България на трио пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба за младежи

  • 13 фев 2026 | 17:25
  • 594
  • 0
България си гарантира медал от Европейското по бадминтон

България си гарантира медал от Европейското по бадминтон

  • 13 фев 2026 | 13:50
  • 955
  • 0
Кристина Златева ще участва на престижен турнир в САЩ

Кристина Златева ще участва на престижен турнир в САЩ

  • 13 фев 2026 | 09:40
  • 1055
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 0:1 ЦСКА, домакините доиграха първото полувреме с 10 човека и Лео Перейра отбеляза

ЦСКА 1948 0:1 ЦСКА, домакините доиграха първото полувреме с 10 човека и Лео Перейра отбеляза

  • 14 фев 2026 | 15:48
  • 35732
  • 100
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 20026
  • 57
Четири наши момичета в спринта на 7.5 км в биатлона, състезанието започна

Четири наши момичета в спринта на 7.5 км в биатлона, състезанието започна

  • 14 фев 2026 | 15:45
  • 2892
  • 0
Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

  • 14 фев 2026 | 06:45
  • 7976
  • 0
Играе се първият двубой от днешната програма на ФА Къп

Играе се първият двубой от днешната програма на ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 15:28
  • 1311
  • 0
Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

  • 14 фев 2026 | 10:49
  • 8269
  • 5