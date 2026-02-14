Променена версия на "Витрувианския човек" на Леонардо Да Винчи предизвика полемики на Олимпиадата

Променена версия на известната скица "Витрувианския човек" на ренесансовия художник Леонардо да Винчи, показана без гениталии в началните кадри на телевизионното отразяване на Зимните олимпийски игри в Италия, донесе още критики към държавната телевизия RAI, пише Ройтерс.

Телевизията вече беше подложена на критики заради осеяното с гафове отразяване на церемонията по откриването, когато спортният коментатор приветства зрителите като сгреши името на стадиона и обърка самоличността на ВИП персоните. Сега използването на "Витрувианския човек" - който изобразява гол мъж, скициран в кръг и квадрат - използван в кадри по време на излъчването на олимпийските програми, донесе обвинения в цензуриране на един от националните символи на Италия.

„Какво се случи с гениталиите на Витрувианския човек?“, попита вестник "Кориере дела Сера", показвайки изображение на оригинала от 15-ти век до модифицираната версия, където интимните части на мъжа са заменени с празно пространство.

„Витрувианският човек не е просто някакво изображение“, оплака се лявоцентристката Демократическа партия, която повдигна въпроса в парламента.

„Това е един от най-висшите символи на италианското изкуство и изобретателност, подчинен на точни правила за защита и строги процедури за възпроизвеждане и използване, включително за телевизионни и рекламни цели“, добави тя в изявление.

Телевизия RAI нарече спора „още една фалшива новина“.

В изявление телевизионната мрежа добави, че глобалният телевизионен поток и графиките са продуцирани от продуцентското звено на Международния олимпийски комитет - Olympic Broadcasting Services - и са излъчени без никаква намеса или модификация.

OBS заяви, че графиката е била предназначена да почете Да Винчи и да представи произведенията му на изкуството на световна аудитория.

„Що се отнася до Витрувианския човек, това е замислено като почит към оригиналната рисунка, а не като директно възпроизвеждане“, се казва в изявление до Ройтерс.

Десетки телевизионни оператори по целия свят излъчват Олимпийските игри на живо, като 93 държави участват в Игрите.

OBS заяви, че е получила разрешение от Галерията на Академията във Венеция, където се съхранява оригиналът, както и от Министерството на културата на Италия.

Депутатите от Демократическата партия поискаха обяснение от министъра на културата Алесандро Джули и поставиха под въпрос дали RAI има необходимите разрешения за модифициране на шедьовъра.

„Очевидно висшето ръководство на RAI се страхува, че изображението на пенис може да причини обида“, заяви също толкова възмутената опозиционна партия „Движение 5 звезди“, сравнявайки RAI с религиозните лидери на Иран по отношение на цензурата.