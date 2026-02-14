Популярни
Задава се нов "червен" сблъсък след битката за Купата - на живо от Бистрица със съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА
Везенков пожела успех на Националния пресклуб на БТА в Атина при откриването му

  • 14 фев 2026 | 13:31
  • 228
  • 0
Александър Везенков пожела успех на Националния пресклуб на БТА в Атина във видеообръщение при откриването му в гръцката столица. Баскетболистът, който е състезател на гръцкия „Олимпиакос“, изрази съжаление, че не може да присъства лично на откриването, тъй като е в Солун.

"Много се радвам, че България отново ще има постоянен кореспондент в Атина, подчерта той. Надявам се да има много поводи за хубави новини и много победи на всички българи", пожела Везенков.

В гръцката столица днес бе открит Национален пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА). С него Агенцията ще има постоянно присъствие в столиците на всички съседни страни, след като през последните години бяха открити кореспондентски бюра с пресклубове в Скопие, Букурещ, Анкара и Белград.

Снимки: Imago

