  2. Милано - Кортина 2026
  САЩ и Швеция са първите два полуфиналиста на хокейния турнир при жените

САЩ и Швеция са първите два полуфиналиста на хокейния турнир при жените

  • 14 фев 2026 | 04:26
САЩ и Швеция са първите два полуфиналиста на хокейния турнир при жените

Женският тим на САЩ по хокей на лед избухна в пет гола през втория период при разгрома с 6:0 над домакина Италия на четвъртфинала на Олимпийските игри. Страхотната машина, изградена от треньора Джон Вроблевски е на две победи от златото с перфектен баланс от 5-0 победи до момента.

Кендъл Койн Скофийлд отбеляза два пъти за американките. Меган Келър, Лайла Едуардс и Брита Кърл се огтличиха с по гол и асистенция. Хана Билка добави и една шайба за успеха, а суперзвездата Каролайн Харви направи две асистенции и сега води на тези Олимпийски игри с девет точки по системата „гол+пас“. Тайлър Хайзе също имаше две асистенции в днешната среща.

Тимът на САЩ ще научи съперника си на полуфинала утре след края на срещата между олимпийските шампионки от Канада и състава на Германия.

В другата четвъртфинална среща Швеция се наложи над Чехия с 2:0 и ще очаква Финландия или Швейцария. При второто си участие на Олимпийски турнир при жените чехкините запазиха нулево равенство в първата третина, но Хана Олсон в 24:47 минута откри при числено превъзходство. Хилда Свенсон вкара победния гол 25 секунди преди края на празна врата. Вратарката Еба Свенсон Треф запази мрежата си чиста за втори път в турнира.

