Бриньоне почти не е чувствала напрежение във вчерашното супер-г в Милано – Кортина

Федерика Бриньоне е чувствала съвсем малко напрежение по време на победата си в супергигантския слалом в алпийските ски на Олимпийските игри в Милано-Кортина. 35-годишната италианка се пребори за крайния успех с Роман Мирадоли от Франция, която остана втора.

Бриньоне триумфира с мечтаното злато по-малко от година след тройната фрактура на крака

"Просто си мислех как да карам ски по трасето си, винаги да мисля напред, да оставя ските сами да се движат. Опитах се да бъда тактически проницателна, да следвам собствения си ритъм и извивките си. Бях супер лека, без напрежение. Истински аутсайдер. Доста по-трудно е да спечелиш, когато си фаворит", категорична беше Бриньоне пред медиите.

Федерика Бриньоне стана най-възрастният олимпийски шампион в алпийските ски

Тя развълнува цяла Италия, когато спечели първото злато в алпийските ски за домакините от Игрите в Милано-Кортина, след като се завърна към състезанията през януари след застрашаващо кариерата й падане и контузия в крака преди около 9 месеца.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages