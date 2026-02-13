Владо Илиев: Демотивирах се на последната обиколка

Владимир Илиев призна, че се е домотивирал по последната обиколка на днешния спринт на 10 километра в биатлона на Олимпийските игри в Милано – Кортина, след като допусна по две грешки във всяка една от стрелбите си.

Стожерът в българския отбор през последните години не успя да се класира за неделното преследване, след като остана едва 70-ти в спринта. След финала самият Илиев призна, че това най-вероятно е било неговото последно индивидуално състезание на олимпийски игри. За него Олимпиадата е Италия е петата в кариерата му след Ванкувър 2010, Сочи 2014, Пьончан 2018 и Пекин 2022.

„Състезанието не мина добре за мен. Крайният резултат е налице. Две-две, е прекалено много. Демотивирах се на последна обиколка, защото знаех... Исках да направя добър резултат днес, но след тази стрелба знаех, че нямам тази възможност и не ми се получи чисто психологически последната обиколка.



„Може би последният ми индивидуален старт на олимпийски игри. За съжаление не най-добрият начин, но това е положението. Някой път в спорта така се получава“, каза Илиев, чието цяло изказване може да чуете във видеото.

Снимки: Startphoto