Ще възстановяват мъжкият отбор на Локомотив (Русе)

След двегодишна пауза в Локомотив (Русе) планират да сформират мъжки отбор, който да участва в национално първенство от следващия сезон. Това разкри Станимир Ангелов, председател на Управителния съвет на клуба.

„Работим в посока да сформираме мъжки отбор през лятото. Все още нямаме яснота на кого ще поверим тази задача като нов старши треньор. Преследваме ясна цел: традицията на Локомотив е да дава път на русенски футболисти в мъжкия футбол и ние ще я следваме неотклонно“, заяви Ангелов.

Усилената работа в клуба е във всички направления. Сред основните приоритети са придобиване на стадион „Локомотив“ и разрастване на детско-юношеската школа с няколко нови формации за деца и юноши, които да бъдат включени в първенствата на Зоналния съвет на БФС Варна.