Япония няма да участва в турнира по LoL на Азиатските игри

Япония няма да участва в турнира по League of Legends в тазгодишното издание на Азиатските игри , които ще се проведат в Аичи и Нагоя, обяви Японският съюз по електронни спортове.

Страната ще изпрати представители в седем мдисциплини, но ще отсъства от LoL, както и от Honor of Kings, Mobile Legends и Naraka: Bladepoint. Причините за решението не бяха официално посочени. По-рано и Тайланд се оттегли от League of Legends заради бюджетни съображения

Самият шампионат ще се проведе между 23 септември и 2 октомври, като ще бъдат раздадени медали в 13 турнира.

Снимка: Olympic Council of Asia, Japan National Tourism Organisation