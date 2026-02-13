Популярни
  • 13 фев 2026 | 14:53
  • 129
  • 0
Япония няма да участва в турнира по LoL на Азиатските игри

Япония няма да участва в турнира по League of Legends в тазгодишното издание на Азиатските игри , които ще се проведат в Аичи и Нагоя, обяви Японският съюз по електронни спортове.

Страната ще изпрати представители в седем мдисциплини, но ще отсъства от LoL, както и от Honor of Kings, Mobile Legends и Naraka: Bladepoint. Причините за решението не бяха официално посочени. По-рано и Тайланд се оттегли от League of Legends заради бюджетни съображения

Самият шампионат ще се проведе между 23 септември и 2 октомври, като ще бъдат раздадени медали в 13 турнира.

Снимка: Olympic Council of Asia, Japan National Tourism Organisation

