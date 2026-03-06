Vitality привлече нов шахматист

Френската организация по електронни спортове - Vitality, привлече гросмайстора Жюл Мусар, който е шампион на Франция за 2024 година. Той ще представлява тима в големите шахматни турнири през сезон 2026, сред които и Световното първенство по електронни спортове.
Мусар идва от тима на AEGIS и има рейтинг от над 2600 във всички основни формати, като вече е участвал в редица силни международни турнири. В същото време другият шахматист Максим Вашие-Лаграв поднови договора си с Team Vitality и остава част от организацията.
Снимка: Team Vitality