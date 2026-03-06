Vitality привлече нов шахматист

Френската организация по електронни спортове - Vitality, привлече гросмайстора Жюл Мусар, който е шампион на Франция за 2024 година. Той ще представлява тима в големите шахматни турнири през сезон 2026, сред които и Световното първенство по електронни спортове.

Il portera nos couleurs cette année encore : @Vachier_Lagrave reste notre boss final des échecs ♟️



Il est rejoint par Jules Moussard, ancien joueur Aegis et champion de France d’échecs 2024



Bienvenue dans la ruche, Jules 🐝 https://t.co/0uRf2KakdJ pic.twitter.com/djFPS2nCbu — Team Vitality 🐝 (@TeamVitality) March 4, 2026

Мусар идва от тима на AEGIS и има рейтинг от над 2600 във всички основни формати, като вече е участвал в редица силни международни турнири. В същото време другият шахматист Максим Вашие-Лаграв поднови договора си с Team Vitality и остава част от организацията.

Снимка: Team Vitality