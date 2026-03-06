Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Vitality привлече нов шахматист

Vitality привлече нов шахматист

  • 6 март 2026 | 10:19
  • 253
  • 0
Vitality привлече нов шахматист

Френската организация по електронни спортове - Vitality, привлече гросмайстора Жюл Мусар, който е шампион на Франция за 2024 година. Той ще представлява тима в големите шахматни турнири през сезон 2026, сред които и Световното първенство по електронни спортове.

Мусар идва от тима на AEGIS и има рейтинг от над 2600 във всички основни формати, като вече е участвал в редица силни международни турнири. В същото време другият шахматист Максим Вашие-Лаграв поднови договора си с Team Vitality и остава част от организацията.

Снимка: Team Vitality

Следвай ни:

Още от eSports

Sentinels привлече Джона "JonahP" Пуличе

Sentinels привлече Джона "JonahP" Пуличе

  • 7 март 2026 | 21:13
  • 659
  • 0
Две победи и едно поражение за българите в Counter-Strike

Две победи и едно поражение за българите в Counter-Strike

  • 7 март 2026 | 20:34
  • 694
  • 0
Wildcard приивлече нов лидер

Wildcard приивлече нов лидер

  • 7 март 2026 | 15:26
  • 763
  • 0
Vitality се оттегля от StarCraft II

Vitality се оттегля от StarCraft II

  • 7 март 2026 | 09:12
  • 437
  • 0
Acend се върна към победите в CCT

Acend се върна към победите в CCT

  • 6 март 2026 | 17:49
  • 420
  • 0
NAVI си отмъсти на Monte и след хитра победа затрудни пътя на Алекс "Rainwaker" Петров към плейофите на ESL Pro League

NAVI си отмъсти на Monte и след хитра победа затрудни пътя на Алекс "Rainwaker" Петров към плейофите на ESL Pro League

  • 6 март 2026 | 15:28
  • 602
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 6676
  • 30
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 4208
  • 1
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 41998
  • 56
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

  • 8 март 2026 | 07:27
  • 22123
  • 20
Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

  • 8 март 2026 | 03:45
  • 32150
  • 29
Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

  • 8 март 2026 | 07:18
  • 6461
  • 1