Тим "Nemesis" Липовшек събра звезди в нов отбор

Популярният League of Legends стриймър и бивш мидлейнър на Fnatic Тим "Nemesis" Липовшек обяви създаването на нов отбор - Witchcraft. Тимът ще участва в предстоящото издание на EMEA Masters Winter 2026.
Съставът до голяма степен запазва ядрото на добре познатия стриймърски проект Los Ratones. Четирима от петима играчи преминават в новия отбор, а единствената промяна е на топлейн позицията, където мястото на Симон "Baus" Хофберг заема бившият играч на FlyQuest и Team Liquid Габриел "Bwipo" Рау.
До Nemesis в Witchcraft ще играят още Velja, Crownie и Rekkles. Отборът ще бъде воден от опитния треньор Якоб "YamatoCannon" Мебди. Проектът Los Ratones вече официално е прекратен, но голяма част от състава продължава заедно под новото име.
Witchcraft получи директна покана за EMEA Masters Winter благодарение на участието на Los Ratones в LEC Versus.
Снимка: Witchcraft