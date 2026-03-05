Популярни
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Американското правителство се намеси и в електронните спортове

  • 5 март 2026 | 14:17
Правителството на САЩ иска да преобърне света на електронните спортове с ново обсъждано решение. Вашингтон иска да лиши икономическия колос от Китай - Tencent, от част от инвестициите си в западната гейминг индустрия. По информация на Financial Times властите към момента преценяват дали тези участия могат да представляват риск за националната сигурност.

Tencent притежава изцяло студиата Riot Games и Turtle Rock и държи значителни дялове в редица водещи разработчици и издатели, включително Epic Games, Ubisoft и FromSoftware.

Евентуално изтегляне на компанията от западния пазар може да доведе до рокади сред основните играчи, както и да преобърне изцяло моментното състояние на сектора.

